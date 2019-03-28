Gemi atıkları asfalta dönüştürülecek

ADANA’nın Yumurtalık ilçesinde inşa edilen Deniz Atığı Kabul Tesisi ve Bitümen Üretim Tesisi'nin yapımında sona gelindi. İnşaatı yüzde 90 oranında tamamlanan tesisler üretime başladığında, toplanan gemi atıkları Türkiye'de ilk kez asfalta dönüştürülecek.

Doğu Akdeniz’in kirliliğini büyük oranda azaltacak Deniz Atığı Kabul Tesisi Projesi, 29 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle özel bir şirkete ihale edildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Naif Çetin, 5 dönüm arazide yer alan kabul tesisine ek olarak 30 dönüm araziye kurulan Bitümen Üretim Tesisi ile toplanan gemi atıklarının Türkiye’de ilk kez asfalta dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

YILDA 1 MİLYON TON ATIK

Toplamda 37 milyon TL’ye mal olan proje hakkında bilgiler veren Naif Çetin, şunları söyledi:

"Projeyi tamamen öz kaynaklarımızla sürdürüyoruz. 5 tane gemimizle Doğu Akdeniz’deki gemilere hizmet vererek atık problemini çözmek için bu projeye giriştik. Gemilerimiz açıkta bulunan gemilere yanaşıp, tüm atıkları toplayıp tanklarımıza depolayacak. Daha sonra bu atıklar Bitümen Üretim Tesisi’ne gidecek. Buradan elde edeceğimiz asfaltın yüzde 12’sini Adana Büyükşehir Belediyesi’ne hibe edip, geri kalanını satacağız. Bu proje sayesinde yılda 1 milyon ton atığın denize dökülmesini engelleyeceğiz. İnşaatın yüzde 90’ı tamamlandı. Önümüzdeki ay üretime başlamayı planlıyoruz."



FOTOĞRAFLI