Gelir uzmanlarından, Bakan Ağbal'a atma türkülü '3600 ek gösterge' talebi

Trabzon'da Maliye Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapan gelir uzmanları, kendilerinin de 3600 ek gösterge kapsamına alınmasına yönelik taleplerini türkü ile dile getirdi. Zağnos Vadisi'nde bir araya gelen bir grup gelir uzmanı, kemençe eşliğinde türkü söyleyip, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a seslendi. Yöreye özgü şiveyle taleplerini besteye döküp atma türküyle söyleyen gelir uzmanları görüntüleri sosyal medyadan da paylaşarak, merkez taşra ayrımının kaldırılmasını ve 3600 ek gösterge verilmesini istedi.
'Eşitlik adalet istiyoruz' yazılı gömlek giyen gelir uzmanı Alay Hamzaçebi'nin seslendirdiği atma türkünün sözleri ise şöyle:
"Bir türkü söyleyelim Trabzon'dan Bakan'a
Versin ek göstergeyi gelir uzmanlarına
Topladık vergileri, dağıttık bol kepçeden
Gelir uzmanlarını hiç görmedin bütçeden
Mükellefle barıştın, bizimle de uzlaşsan
Merkez taşra farkını bir kaldırsan kaldırsan
İlettik talepleri sorunları çözsen
Merkez taşra farkını ne olursun gidersen"
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