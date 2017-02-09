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Gelinlikte kristal ve dantel şıklığı

İZMİR'de düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'ndaki gelinlik defilesinde kristal ve dantel işlemeli transparan gelinlikler büyük ilgi gördü. Gelinlikler, 15- 25 bin liradan satışa sunuldu.  İzmir'de...

Gelinlikte kristal ve dantel şıklığı
İZMİR'de düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'ndaki gelinlik defilesinde kristal ve dantel işlemeli transparan gelinlikler büyük ilgi gördü. Gelinlikler, 15- 25 bin liradan satışa sunuldu. 
İzmir'de 7 Şubat'ta açılan IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda defileler büyük ilgi görüyor. İzmirli gelinlik firması Miracle World Hera'nın özel koleksiyon defilesini yaklaşık bin kişi izledi. 49 parça gelinliği 17 manken taşıdı. Mankenler arasında ünlü oyuncu Tolga Karel ile 2015 yılında boşanan Azerbeycanlı manken ve oyuncu Günay Musayeva da vardı. Kristal taşlarla süslü dantel ağırlıklı transparan gelinlikler büyük ilgi çekti. Miracle World firmasının sahibi Onur Tütüncü  yaklaşık bir yıldır bu defileye hazırlandıklarını, gelinliklerin 15 - 25 bin TL'den satışa sunulduğunu söyledi. Gelinlikleri özellikle Almanya, Belçika, Holdanda, Ürdün, Lübnan ve Dubai'den gelen müşteriler tercih etti.

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