Gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldiler

ANKARA’da dünya evine girmeye hazırlanan çift, gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldi.

Çankaya ilçesi Arjantin İlkokulu'na bacaklarından yeni ameliyat olan Özlem Irmak (66), yürüteçle oy kullanmaya geldi. Özlem Irmak, “Oy vermek vatandaşlık görevidir. Hasta yatağımdan kalkıp oy kullanmaya geldim. Türk vatandaşı olan her seçmen sandık başına gitmeli” dedi.

Bu akşam yapılacak düğünle dünya evine girecek olan Ayça Yılmaz ve Levent Çöre çifti de gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldi. Oyunu kullanan genç çifti okuldaki diğer seçmenler alkışlayarak mutluluk diledi. Genç çift, seçimlerin ülke için hayırlı olmasını diledi.



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