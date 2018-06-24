Gelinlik ve damatlıkla oy kullandılar

KAYSERİ’de düğün günü seçime denk gelen damat İlyas Oruç ile gelin Derya Oruç, gelin ve damatlıklarıyla oy kullandı.

Merkez Kocasinan ilçesi, Boztepe Mahallesi’nde Damat İlyas Oruç, gelin Derya Oruç kuaförden çıktıktan sonra gelin ve damatlıklarıyla sandık başına gitti. İlyas Oruç, Boztepe İlköğretim Okulu'nda, Derya Oruç ise Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Ülfet Kızıklı İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Çift daha sonra düğün salonunun yolunu tuttu.



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