Gelinlik hayali gerçekleşen Güllü'ye temsili düğün

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, ()- MANİSA'da düzenlenen etkinlikte gelinlik hayali gerçekleştirilen down sendromlu 23 yaşındaki Güllü Aran için bu kez öğrenim gördüğü okulun bahçesinde düğün yapıldı. Gelin arabasıyla evden 'Babam' dediği sınıf öğretmeni Mustafa Uğraş tarafından alınan Güllü, daha sonra okuluna götürülerek, düzenlenen temsili düğünde doyasıya eğlendi.

Turgutlu İlçesi'nde anne ve babası vefatından dolayı tek başına yaşamını sürdüren down sendromlu 23 yaşındaki Güllü Aran'ın önce çok istediği gelinlik hayali gerçekleşti, daha sonra ise Güllü için düğün töreni yapıldı. Güllü Aran, gelinlik hayalini gerçekleşmesi için geçtiğimiz günlerde eğitim gördüğü Firdevs Gürel Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğretmenleriyle birlikte Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı eşya deposuna geldi. Güllü Aran'a gelinliğini, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi teslim etti. Gelinlik hayali gerçekleşen Güllü'ye bir jest de Okul Müdürü Mehmet Yenir ve "Babam" dediği sınıf öğretmeni Mustafa Uğraş'tan geldi. Kendisine ait otomobili gelin arabası olarak süsleyen Uğraş, daha sonra Güllü'yü evinden aldı. Firdevs Gürel, Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'na getirilen Güllü, alkışlar eşliğinde gelin arabasından indirildi. Okul bahçesinde düzenlenen düğün töreninde doyasıya eğlenen Güllü'nün çok mutlu göründü.

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