Gelinlik hayali damatsız düğünde gerçek oldu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'nin Balışehy ilçesine bağlı Hüseyin Bey Obası köyünde zihinsel engelli Müzeyyen Ünlü'nün (40), gelinlik giyme hayali, gerçek oldu. Müjgan (55) ve Yusuf Ünlü (56) çifti, kızları için evlerinin önünde damatsız davullu zurnalı düğün yaptı.

Müjgan ve Yusuf Ünlü çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü zihinsel engelli Müzeyyen Ünlü'nün en büyük hayali bir gün gelinlik giymekti. Anne Müjgan Ünlü, kızıyla birlikte ilçe merkezinde çarşıya her gittiklerinde gelinlikçilerin önünden geçerken vitrinde gördüğü gelinliğe sarılan Müzeyyen'in bu durumunu eşine anlattı. Baba Yusuf Ünlü de kızının gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için düğün yapmaya karar verdi.

Ünlü çifti, kızlarının her çarşıya gittiğinde vitrinde görüp sarıldığı gelinliği satın aldı. Kuaförü gidip saçını yaptıran ve gelinliğini giyen Müzeyyen Ünlü'nün hayali, köydeki evlerinin önünde yapılan düğünle gerçek oldu. Müzeyyen Ünlü, evinden gelinlikle çıkıp, süslenen gelin arabasıyla köy çevresinde tur attı. Ardından da evin önünde yapılan düğünde davul zurna eşliğinde davetlilerle çiftetelli oynayıp, dans etti.

'HER ŞEY ONUN MUTLULUĞU İÇİN'

Baba Yusuf Ünlü, kızının çarşıya gittiğinde gelinlik istediğini hem eşine hem çevresindekilere söylediğini anlatarak, "Biz de hanımla konuştuk ve kızımızın yüzünü güldürmek istedik. O maksatla yola çıktık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Onun mutluluğu bize de yansıyor, bizim istediğimiz onun mutlu olması ve gülmesidir" dedi.

Anne Müjgan Ünlü ise "Kızımızı mutlu etmek, yüzünü güldürme istedik. Çok istiyordu gelinlik giymeyi, çarşıda her gördüğünde gelinliğe gidip sarılıyordu. Hayalini gerçekleştirdiğimiz için biz de mutlu olduk" diye konuştu.



