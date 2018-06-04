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'Gelinlik giymiş Düden Şelalesi'ne ödül

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 'Düden Şelalesi Aydınlatma Projesi'ne, tasarım konsept ve hizmetleri yarışmasında ödül verildi. 'Gelinlik Giymiş Düden Şelalesi' konseptiyle ödül verilen şelale, güzelliğiyle görenleri...

'Gelinlik giymiş Düden Şelalesi'ne ödül

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 'Düden Şelalesi Aydınlatma Projesi'ne, tasarım konsept ve hizmetleri yarışmasında ödül verildi. 'Gelinlik Giymiş Düden Şelalesi' konseptiyle ödül verilen şelale, güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce 2015 yılının Kasım ayında düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında katılımcılara, Antalya'nın güzelliklerinin gösterilmesi için yaptırılan 'Düden Şelalesi Aydınlatma Projesi' muhteşem görüntüsüyle dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi adına aydınlatma ve tasarım projesini gerçekleştiren Fiberli aydınlatma firması, projeyle dünyanın en iyi tasarım konsept ve hizmetleri yarışmaları arasında gösterilen 'A'Design Competition & Award'a katıldı. 'Bridal Düden Waterfall- Gelinlik Giymiş Düden Şelalesi' adlı projeye, yarışmada 'En İyi Aydınlatma Tasarımı ve Ürünü' ödülü verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 29 Haziran'da İtalya'da gerçekleştirilecek törenle ödülü alacak.
DENİZDEN VE KARADAN DA GÖRÜLEBİLİYOR
Düden Şelalesi, aydınlatma tasarımıyla görenleri hayran bırakırken, görüntüsüyle gelinliğe bürünmüş gelin gibi görünüyor. Çevresindeki 5 bin metrekarelik görkemli kayalığın detayları ise ateş böceğini andıran armatürlerle ortaya çıkarılıyor. Güneş ışığıyla aydınlanan Düden Şelalesi, doğal güzelliği, tasarımı, uygulaması ve gece de aynı görkemiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. 72 LED'li, her biri açılandırılabilen özel tasarım projektörlerle aydınlatılan Düden Şelalesi, uçakların iniş rotasında olması dolayısıyla gece tüm görkemiyle Antalya'ya gelen yolcuları karşılıyor. Denizden ve karadan görülebilen şelalenin aydınlanmasında çevreye duyarlılık ve estetik ön planda tutuluyor.

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