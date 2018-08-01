Gelini ve torunu şehit edilen Karakaya: Bunlar insan olamaz

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) kayınpederi Mustafa Karakaya, ''Gelinime, daha babasının anasının öpüp koklamaya kıyamadığı bebeğimize kıydılar. Bunlar insan olamaz, soyları kurusun'' dedi.​Türkiye'yi yasa bogan terör saldırısında 2 yıllık gelini Nurcan ve torunu Mustafa Bedirhan'ı yitiren Mustafa Karakaya, Demirören Haber Ajansı'na () konuştu. Yıllar önce Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden gelip Kayseri'ye yerleşen Mustafa Karakaya, oğlu Serkan ile gelini ve torunu ile en son 5 Temmuz'da bir araya geldiklerini söyledi. Birlikte Kapadokya'yı gezdiklerini belirten Mustafa Karakaya, ''Akıl almaz bir olay. Bunların topunun Allah belasını versin. Gelinime, daha babasının anasının öpüp koklamaya kıyamadığı bebeğimize kıydılar, bunlar insan olamaz'' dedi.KAHREDEN TELEFON GÖRÜŞMESİMelikgazi ilçesinde kapısına Türk bayrakları asılı evin önünde taziyeleri kabul eden ve cenaze töreni için Şarkışla'ya gitme hazırlığı yapan Mustafa Karakaya, şunları söyledi:''Olaydan 10 dakika önce oğlumla görüşmüştüm. Oğlum eşiyle biraz önce görüştüğünü söyledi. Gelinim ve torunumun durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ben telefonu kapattım, oğlum beni geri aradı. Ben konuşurken baskın oldu zannettim. Ben, 'Oğlum ne yaptın vuruldun mu?' dedim. 'Yok baba, gelininle torununu öldürmüşler'dedi. Oğlum da olayı üs bölgesinden yeni öğrenmiş. Oğlumu, gelinimi ve torunumu en son 5 Temmuz'da görmüştüm. Uşak'tan Hakkari'ye yeni tayini çıkmıştı. Oraya gitmeden buraya gelip 5 gün kalmışlardı. Sonrasında Hakkari Yüksekova'ya ev tutmaya gittiler. Kendilerine lojman çıkmamıştı. Ardından evi orada tuttular. Eşyaları Uşak'tan Hakkari'ye gitti. Bu hainlerin Allah belasını versin. Soyları kurusun. Vatan, millet sağolsun ''BABAM YENGEM TELEFONA BAKMAYINCA PANİKLEDİAstsubay Serkan Karakaya'nın küçük kardeşi inşaat işçisi Ali Hasan Karakaya ise, ''Biz işten yeni gelmiştik. Yengemi aradık, ulaşamadık. Ulaşamayınca babam, 'Ağabeyini arayayım da bir söyleyeyim' dedi. Ağabeyim telefonu açtı. Aabeyim gündüz nöbetine geçtiğini ve çok rahat olduğunu söyledi. Babam, yengem Nurcan'ın telefona neden bakmadığını sordu. O da yengemle görüştüğünü, telefonu belki çekmeyen yere koymuş olabileceğini söyledi. Biz saat 16.00 gibi görüştük. Babam, hatta yengem telefonu açmayınca ona Whatsapp'tan ses kaydı yolladı. Yengemin de Whatsapp'tan en son görünmesi 14.12'de oluyor. Ağabeyimi ziyaret etmiş. Geri dönerken de bu olay gerçekleşmiş. Haberi duyunca biz burada panik olduk. Oradan gelecek haberi bekledik. Yengemin ailesi Şarkışlalı. Ailesi orada yaşıyor.Çok üzgünüz'' diye konuştuKarakaya ailesi fertleri de Kayseri'deki taziye evinde torunları ve gelinlerinin son çektirdiği fotoğraflara bakarak, ağıt yakıp, gözyaşı döktü

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