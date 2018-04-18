Gelini mehteran takımı ile aldı

BALIKESİR'de, Mehmet Sarı (26) nişanlısı Fatma Yıldız'ı (22), düğün öncesi evinden mehter takımı eşliğinde çıkardı. Gelin evinin önünde gösteri yapan mehter takımını mahalle sakinleri ilgiyle izledi.

Burhaniye'ye bağlı Şarköy Mahallesi'nde market işleten Mehmet Sarı ile Kırtık Mahallesi'nde oturan Fatma Yıldız dünyaevine girdi. İlçe merkezinde bir düğün salonundaki düğün öncesinde, evden gelin alma töreni renkli görüntülere sahne oldu. Damat Mehmet Sarı, hayatını birleştireceği Fatma Yıldız'ı almak için Turgutlu'dan tuttuğu özel bir mehter takımı ile mahalleye geldi. Gelin evinin önünde gösteri yapan mehter takımını vatandaşlar ilgiyle izledi. Damat Mehmet Sarı, gelin Fatma Yıldız'ı mehteran takımı eşliğinde evden aldıktan sonra, çift ilçedeki düğün salonuna geçti. Genç çift, burada kıyılan nikâh ile hayatlarını birleştirdi.

Mahallede ilk defa bir mehteran takımının gösterisini izlediğini belirten Recep Zengin, "İlk defa mehteran takımı geldiği için çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon oldu" dedi.



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