Gelincik güzelliği

İbrahim EMÜL/HATAY (Erzin) , () - HATAY'daki tarlalarda, havaların ısınmasıyla açan gelincikler, doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.
İlkbaharın gelmesiyle kendiliğinden yetişerek, açan gelincikler, tarlaları ve yol kenarlarını kırmızıya boyadı. Yaklaşık 1 ay görsel güzellik yaşatacak olan gelincikleri görenler, araçlarını durdurup fotoğraf çekiyor. Fotoğraf tutkunları gelincikle dolu tarlaları ölümsüzleştiriyor.
FOTOĞRAFLI
İbrahim EMÜL/HATAY (Erzin) , () - HATAY'daki tarlalarda, havaların ısınmasıyla açan gelincikler, doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.