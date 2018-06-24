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Gelin ve damat oy kullandı

İZMİR, () - İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Şehit Cesur İlköğretim Okulu'nda, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için gelin ve damat oy kullandı. Bayraklı ilçesine bağlı Cengizhan Mahallesi'nde bulunan Şehit Cesur İlköğretim...

Gelin ve damat oy kullandı

İZMİR, () - İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Şehit Cesur İlköğretim Okulu'nda, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için gelin ve damat oy kullandı.
Bayraklı ilçesine bağlı Cengizhan Mahallesi'nde bulunan Şehit Cesur İlköğretim Okulu'nda gelin ve damat, 2041 numaralı sandıkta oy kullandı. Gelin, gelinliğiyle evden çıktıktan sonra düğün salonuna gitmeden sandığa uğradı ve damatla birlikte oy verdi. Aynı okulda oy veren AK Parti milletvekili adayı Melek Eroğlu da bu anlara şahit oldu ve çifti tebrik etti. Eroğlu, "Dün gece nikahları kıyılmış, sabah gelin alması yapılmış, akşam da düğünleri var. El ele hayırlı bir yolculuğa çıkmışlar. Ülkemiz için İzmir için evlatlarımız için doğmamış çocuklarımız ve geleceğimiz için hayırlı olsun" dedi.

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