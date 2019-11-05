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Gelin ve damat, düğün salonundan çekiciyle ayrıldı
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, düğün sonrası damadın arkadaşları, gelin arabasını çekiciye yükleyerek, çifti evlerine götürdü. Adapazarı'na bağlı Çelebiler Mahallesi'nde, Tuncay ve Seda Fidan, düzenlenen düğünle...
GENEL 05.11.2019, 13:13
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, düğün sonrası damadın arkadaşları, gelin arabasını çekiciye yükleyerek, çifti evlerine götürdü.
Adapazarı'na bağlı Çelebiler Mahallesi'nde, Tuncay ve Seda Fidan, düzenlenen düğünle hayatını birleştirdi. Damadın arkadaşları, düğün sonrası çifte sürpriz yaptı. Fidan çifti, evlerine gitmek üzere gelin arabasına bindikleri sırada, arkadaşları da aracı çekiciye yükledi. Çift, çekicinin üzerine alınan gelin arabasıyla evlerine götürüldü.
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