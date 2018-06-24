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Gelin ve damat birlikte oy kullandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, nikahları daha önce kıyılan, düğün tarihleri 24 Haziran'a denk gelen Sevgi Özada (22) ve Kadir Özada (23) çifti, gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldi. Kısa bir süre önce hayatlarını birleştirmeye karar...

Gelin ve damat birlikte oy kullandı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, nikahları daha önce kıyılan, düğün tarihleri 24 Haziran'a denk gelen Sevgi Özada (22) ve Kadir Özada (23) çifti, gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldi.
Kısa bir süre önce hayatlarını birleştirmeye karar veren ve nikahları daha önce kıyılan Sevgi Özada ve Kadir Özada çifti, düğün günü seçime denk gelince gelin ve damatlıkla sandığın yolunu tuttu. Çift, İsabeyli İlkokulu'nda 1109 numaralı sandıkta oy kullanarak, vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Gelin ve damada, sandık görevlileri ve oy kullanmaya gelen vatandaşlar mutluluklar diledi.
Düğün tarihlerini daha önceden belirlediklerini söyleyen damat Kadir Özada, "Bence güzel oldu. Hayatımız boyunca hiç unutamadığımız bir anı olarak kalacak. Seçim sonucunda ülkemiz için ne hayırlısıysa o olsun" derken, gelin Sevgi Özata ise düğünde gelinlikle gelip oy kullandığı için çok sevinçli olduğunu ve hayatı boyunca bu günü unutmayacağını söyledi.

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