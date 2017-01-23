Gelin ve damadın kayak merkezinde fotoğraf çekimi

BİNGÖL'de bulunan Hesarek Kayak Merkezi'ne gelerek düğün fotoğrafı çektiren Yusuf ve Merve Kübra Bayantemur çifti, ilgi odağı oldu. Teleskiye binen, kayak alanında yürüyen gelin ve damadı görenler, hatıra fotoğraları çekti.

Hayatlarını birleştiren Yusuf ve Merve Kübra Bayantemur çifti, fotoğraf çekimi için kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Hesarek Kayak Merkezi'ni tercih etti. Fotoğraf sanatçısı Umut Önal ile birlikte teleferiğe binen ve kayak alanında fotoğraf çeken genç çift, kayak merkezindeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

Damat Yusuf Bayantemur, sevdiği kız ile evlenmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hesarek gibi güzel bir tesisi kazandırdığı için başta eski Bakanımız Cevdet Yılmaz ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz. Şahane bir spor tesisi olmuş. İnsanların haftasonu vakit geçirmeleri, eğlenmeleri, deşarj olmaları gayet çok uygun bir tesis. Biz de farklı olsun diye, bir de 2017'nin ilk çifti olarak burayı tercih ettik. Teleferike çıkıp eşimle beraber fotoğraf çektik. Güzel şahane geçiyor. İnsanlar güzel dileklerde bulundular. İlk olduğu için herhalde bayağı bir ilgi vardı. Fotoğraf çekenler de oldu. Sağ olsunlar tebrik ettiler. Biraz donduk ama ne yapalım. Güzel güne de değer artık" dedi.

Gelin Merve Kübra Bayantemur ise insanların kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, "İnsanların ilgi odağı olduk. Çok güzeldi, 'A gelin' dediler ve gelip hatıra fotoğrafı çektiler. Gayet güzeldi, mutluyuz. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Meslek hayatında binlerce çiftin mutluluğuna eşlik ettiğini kaydeden fotoğraf sanatçısı Umut Önal da "Meslek hayatım boyunca, binlerce iftin mutluluğuna eşlik ettim. İlk kez böyle bir yere geliyoruz. Karda fotoğraf çekiyoruz. Çok yoğun ilgi gördük. Gelen herkes selfi yapmak istedi. Çok keyifli bir çekimdi. Genç çiftlerimize de mutluluklar dilerim. Çok eğlenceli bir çekim oldu" diye konuştu.



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