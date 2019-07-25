Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Gelin- kaynana halı kursunda hem ücret alıyor hem de öğreniyor 

MUŞ'ta İŞKUR tarafından düzenlenen kilim ve halı dokuma kursuna katılanlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Kursa, bir de gelin kaynana birlikte katılıyor. Ayşe Bozkurt ile kayınvalidesi Sibel Bozkurt da günlük...

Gelin- kaynana halı kursunda hem ücret alıyor hem de öğreniyor 
MUŞ'ta İŞKUR tarafından düzenlenen kilim ve halı dokuma kursuna katılanlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Kursa, bir de gelin kaynana birlikte katılıyor. Ayşe Bozkurt ile kayınvalidesi Sibel Bozkurt da günlük 30'ar lira alıyor.
İŞKUR tarafından düzenlenen ve 6 aylık sürecek kursta kadınlara dokumacılık öğretilirken günlük 30 TL de harçlık veriliyor. Muş’ta Sunay Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi 51 yaşındaki Sibel Bozkurt ile 28 yaşındaki gelini Ayşe Bozkurt da birlikte katılıyor. Aile Destek Merkezi'ndeki kursta dokumacılık öğrenen gelin ve kayınvalide, hallerinden oldukça memnun. 3 kızı ve bir oğlu olduğunu söyleyen Sibel Bozkurt, "Gelinimle evde ana kız gibi geçinip gidiyoruz. Birlikte katıldığımız kursta hem bir meslek öğreniyor hem de kişi başı verilen 30 lira ile aile ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi. 
Kilim ve halı dokuma kursuna kayınvalidesiyle birlikte müracaat ettiklerini söyleyen Ayşe Bozkurt ise aynı tezgâhta halı dokuduklarını belirtti. Ayşe Bozkurt, anne kız gibi olduğu kayınvalidesiyle kurs sonrası işyeri açmayı planladıklarını da ifade etti. 

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.