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Gelibolu’da öğrenciler 'su' için yürüdü

ÇANAKKALE’de, Gelibolu 26 Kasım İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte, ‘Dünya Su Günü’nde farkındalık yaratmak için yürüdü. Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle...

Gelibolu’da öğrenciler 'su' için yürüdü
ÇANAKKALE’de, Gelibolu 26 Kasım İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte, ‘Dünya Su Günü’nde farkındalık yaratmak için yürüdü.
Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Sınıf öğretmenleri Levent Erten, Ayla Gülen ve Gamze Tunç önderliğinde öğrenciler, suyun önemini vurgulamak, farkındalık yaratmak ve hayatın temel kaynağı suya erişimin bilinçli kullanımının önemini göstermek için yürüyüş yaptı.
İlçede, Eko Okul programı uygulayan 26 Kasım İlkokulu öğrencilerinden oluşan Eko Tim, öğretmenlerinin önderliğinde hazırlanan, ‘Evini koruyacaksan, suyunu koru’, ‘Su tüketimi hayatın tüketimidir’, ‘Susuz hayat, çölde yaşamaya benzer’ ve ‘Suyun olmadığı yerde barış olmaz’ yazılı dövizlerle okul önünde toplandılar. Eko Tim öğrencileri, sloganlar atarak, okullarının bulunduğu Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nin sokaklarında yürüyüş yapıp, su konusunda farkındalık yaratmaya ve halkın dikkatini çekmeye çalıştı.
Sınıf öğretmeni Levent Gülen yaptığı açıklamada, “Günümüzde su canlılar için vazgeçilmez bir nimettir. Bunun önemine dikkat çekmek için 26 Kasım İlkokulu olarak mahallemizde bir yürüyüş düzenledik. Herkesi suyu israf etmeden, idareli kullanmaya davet ediyoruz. Bunun önemini vurguluyoruz” dedi.
Öğrenci Nazlı Dana ise “Arkadaşlar, eğer suyu gereksiz harcarsak susuz kalırız. Eğer suyu idareli kullanırsak, dünyamız suyla çok güzel olur” diyerek mesaj verdi.
Okulun Müdür Yardımcısı Şevket Ovacık da, Dünya Su Günü’nde böyle bir proje ile farkındalık yaratan Eko-Tim grubuna teşekkür etti.

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