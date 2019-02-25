Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda beyaz örtüye bürünen şehitlik ve anıtlar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırlarında yer alan ve 104 yıl önce Mehmetçiğin 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazdığı 33 bin 490 hektarlık Tarihi Gelibolu Yarımadası 3 gündür süren kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Başta Şehitler Abidesi olmak üzere, alandaki şehitlikler ve anıtlar karla kaplanınca kartpostallık görüntüler oluştu. Sembolik şehit mezarların üzerleri beyaz örtüyle kaplandı, siperlerin içi karla doldu. Tarihi alan doyumsuz manzarasıyla görenleri adeta büyüledi.



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