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'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' kuruluyor

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 104 yıl önce batan yabancı savaş gemilerinin envanteri oluşturulmasıyla ortaya çıkacak 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı', 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı...

GENEL 20.12.2019, 16:57
'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' kuruluyor
ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 104 yıl önce batan yabancı savaş gemilerinin envanteri oluşturulmasıyla ortaya çıkacak 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı', 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı olacak ve dalış turizmine açılacak. Proje kapsamında, 105 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan savaş gemisi İngiliz Zırhlısı 'HMS Majestic'in dalışa açılması bekleniyor. 
Çanakkale Destanı'nın yazıldığı Gelibolu'yu açık hava müzesine dönüştürmek için faaliyetlerini sürdüren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Alan Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokolle çalışmalara başlandı. Çanakkale Valiliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'da (GMKA) destek verdiği projenin protokol imza töreni ve tanıtımı için bugün TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Haldun Karan ile bürokratlar katıldı.
KAŞDEMİR: ÇANAKKALE SAVAŞININ DENİZ TARAFI DA ANLATILACAK
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın ilk adımını attıklarını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, proje hakkında şöyle konuştu:
"Tarihi Alan Başkanlığı olarak, TÜBİTAK ile imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde Güney Marmara Kalkınma Ajansımızın ve Çanakkale Valiliğimizin desteği ile Çanakkale çok yakın bir zamanda dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli dalış merkezlerinden biri olacak. TÜBİTAK'a ait Araştırma Gemisi, Çanakkale savaşlarında, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi açıklarında batan savaş gemilerini ve su altındaki bütün envanteri ortaya çıkartarak, Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey olacak. Gelibolu Sualtı Parkı envanteri çıkarılıp bir su altı parkı oluşturulacak. Türkiye'de ilk defa yapılan bir çalışma. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak böyle bir çalışmayı yapmaktan ayrıca mutluyuz. Amacımız,  Çanakkale Savaşları hep kara tarafından bakıldı ve anlatıldı. Şimdi artık denizin altında da Çanakkale Savaşları hem anlatılacak, hem görülecek hem de değerlendirme şansı olacak. Bununla beraber de burası, Tarihi Alan ve Çanakkale çok önemli bir turizm ve dalış merkezi olacak. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımız tarafından koordine edilen bu dalış faaliyetleri ile ümit ediyorum ki, Çanakkale çok önemli bir gelişmeye sahne olacak. Çanakkale dünyada en çok tanınan ve bilinen dalış merkezi haline gelmiş olacak."
KAŞDEMİR: MUTLUYUZ, HEYECANLIYIZ, BÜYÜK BİR İŞ YAPIYORUZ 
Projenin büyük heyecan ve merak uyandırdığını ifade eden Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye'den ve hatta Avrupa'da herkes çok merak içinde bu projeyi takip etmeye ve bu proje hakkında bilgi alma çalışmalarına başladı. Yani bu tarihi yarımada, tarihi alan bu proje bittikten sonra, göreceksiniz dünyada en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olma yolundaki çok önemli  bir merhaleyi geçmiş olacak. Biz de Çanakkaleliler olarak bundan büyük mutluluk duyacağız. Çünkü, Dalış Turizmi dünyada en çok talep edilen turizm çeşididir. Biz de bu konuda çok zenginiz. Çünkü, başka memleketlerde dalışı özendirmek için, dalışa imzaların ilgisini çekmek için suni olarak uçaklar batırılıyor, gemiler batırılıyor ve bunlarla dalış özendirilmeye çalışılıyor. Ama bizim Çanakkale boğazının altında çok büyük bir doğal zenginliğimiz var.  105 yıl önce ve daha önceki zamanlarda batmış bir sürü zenginlik var ve onlar bizi bekliyor. Böyle bir zenginliğe sahip olan biz Çanakkaleliler olarak görmezden gelemezdik ve bununla ilgili hemen çalışmalara başladık. Bu gemi çalışmalarını tamamladıktan sonra en çok talep gören Majestic isimli batığa,  dalışı inşallah 27 Mayıs 2020 tarihinde ilk dalışı gerçekleştirmek istiyoruz. 27 Mayıs tarihi neden seçilmiştir. 27 Mayısta Majestic isimli gemi o tarihte batırılmıştı. Biz de Majestic’in batırıldığı o tarihte ilk dalışı gerçekleştirmek istiyoruz. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız, çok büyük bir iş yapıyoruz. Çanakkale ve Türkiye’nin geleceği ile ilgili çok önemli bir adım attığımız düşünüyoruz."
KARAN: ÇALIŞMALARIMIZI TİTİZLİKLE YERİNE GETİRİYORUZ
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Haldun Karan ise, "Majestic gemisinin dalış turizmine açılması, bunun akabinde 1915 muharebeleri esnasında batırılan gemilerin envanterinin çıkarılmasını kapsayan projenin hem açılışını hem de protokol imzasını attık. Biz TÜBİTAK olarak Başkanımızın ve Çanakkalelilerin heyecanına tamamen katılıyoruz. Bu gemi bölgesel araştırma gemisi ve kendi ölçeğinde Türkiye'nin en iyi araştırma gemimizi diyebiliriz. Bu gemi donatılırken ve yapılırken sadece denizlerdeki eko sistemler keşfedilsin diye değil, aynı zamanda su altı varlıkların ortaya çıkarılması ve su altı enerjisini keşfetmeye yönelik de hizmet ediyor. Biz çalışmalarımızı bu sorumluluk bilinci ile yerine getirmeye çalışıyoruz. Aralık ayının sonuna kadar arama çalışmalarımız devam edecek. Daha sonra bölgeye Nisan-Mayıs aylarında geri döneceğiz ve geri kalan çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
MEJESTİC, BATTIĞI 27 MAYIS'TA DALIŞ TURİZMİNE AÇILACAK
Ardından TÜBİTAK Marmara Araştırma gemisiyle katılımcılar, 27 Mayıs 1915'te Seddülbahir açıklarında batırılan İngiliz Zırhlısı HMS Majestic batığının bulunduğu bölgeye gitti. Araştırma Gemisi HMS Majestic batığını sualtı kamerasıyla görüntüledi. Majestic Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın ilk envanteri olarak kayıtlara geçti. Batırılışın 105'inci yıldönümü olan 27 Mayıs 2020 tarihinde ise dalış turizmine açılacak. 1 yıl sürecek proje kapsamında Seddülbahir Burnu ile Büyük Kemikli Burnu arasındaki 50 kilometrelik hatta karadan ise, 3 kilometrelik açıklığa kadar olan hatta Araştırma gemisiyle inceleme yapılarak, Çanakkale Savaşları batıklarının envanteri çıkarılacak. Sadece savaş gemileri değil, savaş dönemine ait tüm mühimmatlar tespit edilebilecek. Proje sonunda Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı oluşmuş olacak.

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