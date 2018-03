Gelibolu'dan getirilen ‘Kutsal emanetler’ Bandırma’da

18 MART Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı'na sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası’ndan getirilen ‘Kutsal emanetler’, Bandırma Kaymakamlığı’na törenle teslim edildi.

Törene Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur ve Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Bandırma Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü ile daire müdürleri katıldı. Törende günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı Biga Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Tuncay Dağcan yaptı. Dağcan, Çanakkale Savaşı’nın ‘imkânsızın başarıldığı bir destan’ olduğuna dikkati çekerken, “Bugün, bu ülkede yaşayan herkes bunu şehit ve gazilerimize borçludur” dedi. Öğrencilerin şiirler okuması ve Biga Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından, Gelibolu Yarımadası’ndan getirilip Çanakkaleli atletler tarafından ulaştırılan kutsal toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Biga Kaymakamı Mustafa Can tarafından Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar’a teslim edildi.

Gönen’in Denizkent Mahallesi’nde yapılan törende konuşan Biga Kaymakamı Mustafa Can, “Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103'üncü yılı münasebetiyle düzenlenen zafer koşusu kapsamında tarihi zaferin yazıldığı Gelibolu ilçemizden getirilen kutsal toprak, deniz suyu ve kutsal bayrağımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmak üzere Bandırma’dan gelen atletlerimize sunmak adına sayın kaymakamımıza teslim ediyorum” dedi.

Kaymakam Can’dan kutsal emanetleri Bandırmalı atletlere vermek üzere teslim alan Kaymakam Günhan Yazar da “Çanakkale’den yola çıkarılan şanlı bayrağımızı, kutsal vatan toprağını ve deniz suyunu gençlerimize sizlerin adına teslim ediyorum. Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 97’nci yıl dönümü, bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’a, bütün şehit ve gazilerimize, bu vatan için emek veren herkese şükranlarımı, minnetlerimi ve saygılarımı arz ediyorum” diye konuştu.

Bandırmalı atletlerin Kaymakamlığa getirdiği kutsal emanetler, çarşamba günü Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenecek törenle Bursalı atletlere teslim edilecek.



