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Gelibolu'daki türbeyi ziyaret eden herkes Türk bayrağı asıyor

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesindeki Bayraklı Baba Türbesi'ni ziyaret edenler, farklı farklı dileklerde bulunup, bunların gerçekleşmesi için dua ediyor. Her ziyaretçi yanında getirdiği Türk bayrağını da türbeye asıyor. Osmanlı donanmasında...

GENEL 31.10.2019, 10:06
Gelibolu'daki türbeyi ziyaret eden herkes Türk bayrağı asıyor
ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesindeki Bayraklı Baba Türbesi'ni ziyaret edenler, farklı farklı dileklerde bulunup, bunların gerçekleşmesi için dua ediyor. Her ziyaretçi yanında getirdiği Türk bayrağını da türbeye asıyor. Osmanlı donanmasında bayraktarlık yapan Karacabey'in mezarının bulunduğu türbe, bugüne kadar asılan binlerce Türk bayrağı nedeniyle Bayraklı Baba Türbesi olarak anılıyor. 
Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki şehit ve savaş alanlarından sonra bölgede en çok ziyaretin gerçekleştiği Bayraklı Baba Türbesi'ne, Türkiye'nin değişik bölgelerinden insanlar geliyor. Osmanlı donanmasında bayraktarlık yapan Karacabey'in mezarının bulunduğu Bayraklı Baba Türbesi'ne ilk kez gelen ziyaretçiler ev sahibi olmak, evlenerek mutlu bir yuva kurmak gibi birçok dilekte bulunarak dua ediyor. Dileği gerçekleşenler ise, daha sonra türbeye yeniden gelip Türk bayrağı asıyor. Bu nedenle Bayraklı Baba Türbesi'nden binlerce Türk bayrağı bulunuyor. Manevi duyguların etkili olduğu en önemli yer olan Gelibolu’ya gelen ziyaretçiler, Bayraklı Baba’yı vatan ve bayrağını çok seven ve çok iyi savunan bir asker olarak görmelerinin yanı sıra dilek adanan ve dileklerinin kabul edildiği bir yer olarak da benimsemiş durumda.
'DİLEĞİ OLAN GELSİN'
Gelibolu ilçesinde yaşayan ve ilçeye gelen misafirlerini her zaman Bayraklı Baba Türbesi'ne ziyarete getiren Semiha Kılıç, Bayraklı Baba’nın hikayesini anlatarak, “Bayraklı Baba Türbesi çok kıymetli bir yer. Dileği olan gelsin. Dileklerini Allah’tan istesin. Bu bir vesile. Dilekleri geçekleşenler gelip Türk bayrağını asıyor. Sağlık, sıhhat, mutluluk, herkese bol kazanç diledim Allah’tan” dedi.
'HİKAYESİ ÇOK ACIKLI VE GÜZEL'
Avustralya Sidney’den türbeyi ziyarete gelen Ali Kırtay, “Türkiye’ye geldik. Çanakkale’yi de ziyaret ettik. Gelibolu’daki Bayraklı Baba Türbesi'ni de ziyaret edip, dualarımızı ettik. Dilekte bulunduk. Hikayesi çok acıklı ve güzel. Bayraklı Baba’dan Allah razı olsun. Mekanını cennet eylesin. Kendimiz için, Allah’tan sağlık, sıhhat diledik” diye konuştu.
BAYRAKLI BABA KİMDİR?
Asıl adı 'Karaca Bey' olan Bayraklı Baba, Osmanlı donanmasında bayraktarlık yapan yiğit bir denizci olarak tanınıyor. Marmara'daki Yassıada açıklarında, Bizans donanması ile yapılan savaşta elinde sancağı ile 1410 tarihinde şehit düştü. Donanmanın merkezi olan Gelibolu’da sahile yakın bir yere gömülmüş ve vasiyeti üzerine mezarı bayraklarla donatılmıştır. Karaca Bey’in Bayraklı Baba olarak anılmasının nedeni ise şöyle biliniyor: Karaca Bey, arkadaşlarıyla düşman tarafından sarılır, kimi şehit kimi tutsak olur. Karaca Bey elinde bayrağı ile düşmana direnir. Şehit ve tutsak olması durumunda bayrak düşmanın eline geçeceğinden bayrağı düşmana teslim etmek istememektedir. O anda aklına bir fikir gelir. Bayrağı küçük parçalara böler ve yutar, sonra da düşmana saldırır, yaralanır ve yere düşer. Yaralı olarak bulunduğunda arkadaşları tarafından kendisine bayrağın nerede olduğu sorulur; düşmana teslim etmemek için yuttuğunu söyler. Komutanı bu sözlere inanmaz. Dürüst ve yiğit biri olan Karaca Bey bunu ispatlamak için keskin palası ile karnını yarar ve yuttuğu bayrak parçaları karnından dışarıya kanlarla beraber çıkar. Gerçeği ispatlaması mutluluğu içinde yere yığılır. Son sözü; 'Benim mezarımdan hiçbir zaman bayrak eksik etmeyin' olur.

 

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