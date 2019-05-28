Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Gelibolu'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şehabettin Sezgin (65), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gelibolu ilçesi Süleymaniye köyünde bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Kıbrıs Gazisi Şehabettin...

Gelibolu'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şehabettin Sezgin (65), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Gelibolu ilçesi Süleymaniye köyünde bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Kıbrıs Gazisi Şehabettin Sezgin hayatını kaybetti. Sezgin, köy camiinde bugün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Evreşe Belediye Başkanı AK Parti Dr. Ali Kamil Soyuak, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328