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Gelibolu'da güvercin sergisi düzenlendi
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği'nce güvercin sergisi düzenlendi. Dernek Başkanı Mehmet İşler, "Biz hayvansevenler olarak gençlerimize de hayvan sevgisini aşılamayı hedefledik"...
GENEL 05.01.2020, 18:28
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği'nce güvercin sergisi düzenlendi. Dernek Başkanı Mehmet İşler, "Biz hayvansevenler olarak gençlerimize de hayvan sevgisini aşılamayı hedefledik" dedi.
Gelibolu Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği'nce Geliboluspor lokalinde düzenlenen sergide birbirinden değerli 300 güvercin sergilendi. Dernek Başkanı Mehmet İşler, dernek üyeleri ve güvercin sevenlerden gelen talep üzerine bu sergiyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Biz hayvansevenler olarak kurduğumuz derneğimizde, bu hayvanların daha iyi ve bilinçli olarak yetiştirilmesini hedefledik. Gençlerimize de hayvan sevgisini aşılamayı hedefledik. Bu amaçla da yeni üyelerimizin gençlerden olmasına özen gösteriyoruz. Birçok güvercin yetiştiren genç üyemiz var. Bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Bir hafta sonra 12 Ocak Pazar günü de kafes kuşları sergisi gerçekleştireceğiz" dedi.
Sergiye, Tekirdağ, Edirne- Keşan, Biga, Çan ve Bursa'dan çok sayıda güvercin sever de katıldı.
Gelibolu Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği'nce Geliboluspor lokalinde düzenlenen sergide birbirinden değerli 300 güvercin sergilendi. Dernek Başkanı Mehmet İşler, dernek üyeleri ve güvercin sevenlerden gelen talep üzerine bu sergiyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Biz hayvansevenler olarak kurduğumuz derneğimizde, bu hayvanların daha iyi ve bilinçli olarak yetiştirilmesini hedefledik. Gençlerimize de hayvan sevgisini aşılamayı hedefledik. Bu amaçla da yeni üyelerimizin gençlerden olmasına özen gösteriyoruz. Birçok güvercin yetiştiren genç üyemiz var. Bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Bir hafta sonra 12 Ocak Pazar günü de kafes kuşları sergisi gerçekleştireceğiz" dedi.
Sergiye, Tekirdağ, Edirne- Keşan, Biga, Çan ve Bursa'dan çok sayıda güvercin sever de katıldı.
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