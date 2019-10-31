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Gelibolu'da, Cumhuriyet'in yıl dönümünde Rafet El Roman rüzgarı
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan sanatçı Rafet El Roman, yaklaşık 5 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Gelibolu Belediyesi'nin katkılarıyla Cumhuriyet'in...
GENEL 30.10.2019, 09:08
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan sanatçı Rafet El Roman, yaklaşık 5 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.
Gelibolu Belediyesi'nin katkılarıyla Cumhuriyet'in ilanının 96'ıncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı Rafet El Roman, Balıkhane Meydanı'nda saheneye çıktı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 5 bin kişi konser alanını doldurdu. Sahnde kaldığı 2 saat boyunca birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Rafet El Roman, finali ise Cumhuriyet Marşı ile yaptı.
Konser sonunda Rafet El Roman'a, çeşitli hediyeler takdim edip, teşekkür eden Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, "Atatürk'ün bize miras bıraktığı, en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i sonsuza dek yaşamak ve yaşatmak için and içtik. Gelibolu Cumhuriyet'in ön sözüdür. Sonsuza dek yaşamak ve yaşatmak için daha nice yıl dönümlerini kutlamak için güzel nesillerle geliyoruz. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun" dedi.
Gelibolu Belediyesi'nin katkılarıyla Cumhuriyet'in ilanının 96'ıncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı Rafet El Roman, Balıkhane Meydanı'nda saheneye çıktı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 5 bin kişi konser alanını doldurdu. Sahnde kaldığı 2 saat boyunca birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Rafet El Roman, finali ise Cumhuriyet Marşı ile yaptı.
Konser sonunda Rafet El Roman'a, çeşitli hediyeler takdim edip, teşekkür eden Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, "Atatürk'ün bize miras bıraktığı, en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i sonsuza dek yaşamak ve yaşatmak için and içtik. Gelibolu Cumhuriyet'in ön sözüdür. Sonsuza dek yaşamak ve yaşatmak için daha nice yıl dönümlerini kutlamak için güzel nesillerle geliyoruz. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun" dedi.
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