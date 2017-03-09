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Gelibolu'da 400 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

Doğan ZELOVA/GELİBOLU, () - ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, toplanması yasak olan 400 kilo deniz patlıcanı ele geçirdi. Bir ihbarı değerlendiren Gelibolu İlçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri,...

Gelibolu'da 400 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

Doğan ZELOVA/GELİBOLU, () - ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, toplanması yasak olan 400 kilo deniz patlıcanı ele geçirdi.
Bir ihbarı değerlendiren Gelibolu İlçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Evreşe Beldesi yol ayrımında 17 UR 310 plakalı kapalı kasa minibüsü bir süre takibe alıp, durdurdu. Minibüste yapılan aramada, piyasa değeri 7 bin TL olan 14 bidon deniz patlıcanı ele geçirildi. Toplanması yasak olan toplam 400 kilo deniz patlıcanları, Gelibolu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Minibüs sürücüsü H.T.'ye bin 155 TL idari para cezası kesildi.

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