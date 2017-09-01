Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a...
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

Geleneksel cami çıkışı bayramlaşması kamerada

ORDU'nun Akkuş ilçesi Çayıralan mahallesinde geleneksel hale getirilen bayramlaşma geleneği yine yoğun katılımla gerçekleştı. Cami içi ve çevresine konulan kemaralarla bayramlaşma internetten canlı olarak yayınlandı. Ordu'nun Akkuş...

Geleneksel cami çıkışı bayramlaşması kamerada
ORDU'nun Akkuş ilçesi Çayıralan mahallesinde geleneksel hale getirilen bayramlaşma geleneği yine yoğun katılımla gerçekleştı. Cami içi ve çevresine konulan kemaralarla bayramlaşma internetten canlı olarak yayınlandı.
Ordu'nun Akkuş ilçesi Çayıralan mahallesinde uzun yıllardır imamlık yapan Yusuf Kırca, geçtiğimiz bayramlarda cemaatin bayramlaşmadan camiden çıkmasına izin vermiyordu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ise herkesin serbest olduğunu istediğini yapabileceğini söyledi. Bu sözlere üzerine cemaat kendiliğinden bayramlaşmak için sıraya girdi. Oluşan uzun kuyrukta bayramlaşan Çayıralanlılar, bu Kurban Bayramı'nda da geleneği devam ettirerek bayramlaşmadan cami bahçesinden çıkmadı. Bu kez onları bir de sürpriz bekliyordu. İmam Kırca'nın cami içi ve çevresine koydurttuğu kameralarla bayramlaşma internet üzerinden yayınlandı. Kırca, bayramlarda ve cenazelerde bulunamayanlar için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314