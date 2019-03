Geleceğin 'Tozkoparan İskenderleri' Bursa'da yetişiyor

BURSA'da 4 yıl önce kurulan Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nde yaşları 8 ile 14 arasında değişen sporculara, okçuluğun incelikleri öğretiliyor. Son zamanlarda yayınlanan diziler sayesinde okçuluğa olan ilginin arttığını belirten kulüp başkanı Akın Ahu, öğrencilerin amacının 1550 yılında 846 metre ok atarak en uzun menzil ok atma rekorunu kıran Tozkoparan İskender gibi iyi kemankeş olmak olduğunu söyledi.​Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nde yaşları 8 ile 14 arasında değişen yaklaşık 50 sporcu, Türk ata sporlarından olan okçuluğun inceliklerini öğreniyor. Sporcular, Şehreküstü Camii'nin alt katındaki eğitim salonunda haftanın 2 günü, toplam 4 saat eğitim alıyor. Eğitimle öğrencilerin iyi birer okçu ve okçuluk ahlakıyla yetişmiş bireyler olması hedefleniyor. Öğrencilerin hedefi ise 1550 yılında 846 metre ok atarak en uzun menzil ok atışı rekorunu kıran Tozkoparan İskender gibi iyi kemankeş olabilmek.Okçuluğun çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Akın Ahu, öğrencilerin bu spor sayesinde dikkat dağınıklığı, odaklanma ve konsantrasyon eksikliğini giderdiğini ifade etti. Okçuluk sporunun çocukların özgüvenlerini kazanması açısından çok önemli olduğunu söyleyen Akın Ahu, "Çünkü çocuğun her başarılı atışta kendine olan güveni ve cesareti had safhaya çıkmış oluyor. Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından, sokaklarımızda kötü alışkanlıklardan kurtarıp burada kemankeş ahlakıyla, edebiyle bir okçuluk sevdası aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız hemen hemen her ay turnuvalara katılıyor. Burada aldıkları başarılı sonuçlarla özgüvenlerini arttırmış oluyorlar" dedi.'TARİHİ DİZİLER SAYESİNDE İLGİ ARTTI'Akın Ahu, okçuluğun Türklerin ata sporlarından biri olduğunu, ateşli silahların yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti. Dizilerin okçuluk sporuna ilgiyi arttırdığını belirten Ahu, "Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisi, okçuluk sporuna merakı arttırdı. Son aylarda da Tozkoparan dizisi, çocuklarda okçuluğa ilgiyi artırdı. Bu bizleri memnun ediyor. Türkiye'de önceden en çok 5 yay ve ok yapım ustası vardı. Şimdi bu rakam 15'in üzerinde. Önceden geleneksel ok ve yaylarımız yurt dışından geliyordu. Çok şükür artık bunların hepsi ülkemizde yapılıyor" diye konuştu.'HEDEFİMİZ YENİ NESİL TOZKOPARANLAR YETİŞTİRMEK'Öğrencilerini okçu ahlakıyla yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Ahu, "Hedefimiz yeni nesil Tozkoparan'lar yetiştirebilmek, ata sporumuzu ve ecdadımızı yad etmek. Bunlarla beraber kulübümüzle yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarında başarı elde etmektir. Aldığımız bir müjdeli haber var. Daha önceden olimpik ve modern okçuluğun federasyonu vardı. Ama bizim geleneksel okçuluğumuzun federasyonu yok. Ancak bu yıl içerisinde geleneksel okçuluğumuzun federasyonu kurulacak. Biz de ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI