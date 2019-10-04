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Geleceğin tıbbi bitki teknikerlerine Kazdağları’nda uygulamalı eğitim
BALIKESİR Üniversitesi (BAÜN) Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, derslerde bitkiler hakkında edindikleri bilgileri, Kazdağlarında görüp, uygulamalı olarak pekiştiriyor. BAÜN Bitkisel ve Hayvansal...
GENEL 04.10.2019, 16:31
BALIKESİR Üniversitesi (BAÜN) Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, derslerde bitkiler hakkında edindikleri bilgileri, Kazdağlarında görüp, uygulamalı olarak pekiştiriyor.
BAÜN Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi ve Öğr. Gör. Dr. Cenk Paşa tarafından, Türkiye'nin 144 önemli bitki alanından biri olan ve zengin biyoçeşitliliği barındıran Kazdağları'nda, sonbahar aylarında görülen tıbbi ve endemik bitkiler tanıtılıp, bitkilerin ekolojik ortamları ve yetişme koşulları hakkında bilgi verildi. Programda, mezun olunca tıbbi bitki teknikeri olacak öğrencilerin bitkileri doğada görerek tanıması, halk hekimliğinde kullanılan doğru bitkiyi öğrenmesi ile nitelikli ara elemanların yetişmesi ve doğru bilgiyi halka sunması hedeflendiği belirtildi.
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Selvi bu tür uygulamalı eğitimlerin düzenli olarak yapılacağını; ayrıca ileri dönemlerde öğrencilerle birlikte yine uygulamalı olarak sirke şenlikleri ve doğal boya bitkileri sergisinin de yapılacağını söyledi. Doç. Dr. Selvi, "Ayrıca toplumla iç içe olacak şekilde bilimsel söyleşiler ve panellerle halkın Kazağlarındaki bitkisel zenginliğinin farkına varması ve tıbbi bitkilerin nasıl toplanması ve kullanılması gerektiğiyle ilgili seminerler düzenlenecek" dedi.
BAÜN Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi ve Öğr. Gör. Dr. Cenk Paşa tarafından, Türkiye'nin 144 önemli bitki alanından biri olan ve zengin biyoçeşitliliği barındıran Kazdağları'nda, sonbahar aylarında görülen tıbbi ve endemik bitkiler tanıtılıp, bitkilerin ekolojik ortamları ve yetişme koşulları hakkında bilgi verildi. Programda, mezun olunca tıbbi bitki teknikeri olacak öğrencilerin bitkileri doğada görerek tanıması, halk hekimliğinde kullanılan doğru bitkiyi öğrenmesi ile nitelikli ara elemanların yetişmesi ve doğru bilgiyi halka sunması hedeflendiği belirtildi.
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Selvi bu tür uygulamalı eğitimlerin düzenli olarak yapılacağını; ayrıca ileri dönemlerde öğrencilerle birlikte yine uygulamalı olarak sirke şenlikleri ve doğal boya bitkileri sergisinin de yapılacağını söyledi. Doç. Dr. Selvi, "Ayrıca toplumla iç içe olacak şekilde bilimsel söyleşiler ve panellerle halkın Kazağlarındaki bitkisel zenginliğinin farkına varması ve tıbbi bitkilerin nasıl toplanması ve kullanılması gerektiğiyle ilgili seminerler düzenlenecek" dedi.
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