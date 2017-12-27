Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti'den Abdullah Gül'i KHK açıklamasına sert tepki
Gül'e KHK tepkisi
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi

Geleceğin piyanistleri dünya 3'üncüsü oldu

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Tuana Keser (11) ile Sezgin Ege Kabaklı (12), Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'nda, farklı ülkelerden gelen yarışmacıları...

Geleceğin piyanistleri dünya 3'üncüsü oldu

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Tuana Keser (11) ile Sezgin Ege Kabaklı (12), Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'nda, farklı ülkelerden gelen yarışmacıları geride bırakarak, dünya 3'üncüsü oldu.
Viyana'da, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'na Avusturya, Malta, Japonya, Rusya, Ukrayna, Çin, Litvanya, Azerbaycan ile Almanya'dan yarışmacılar katıldı. Yarışmada Türkiye'yi ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Tuana Keser ve Sezin Ege Kabaklı temsil etti. Finale 55 kişinin kaldığı yarışmada, konservatuvarın öğretim görevlisi Ayan Kömür'ün 2 aylık kamp süresince hazırladığı Sezin Ege Kabaklı ve Tuana Keser, Piyano Solo Kategorisi'nde 3'üncülüğü paylaştı. Öğrenciler, düzenlenen ödül töreninin ardından Mersin'e döndü.
Uluslararası yarışmalara katılmak için hazırlıklarını sürdüren 6’ncı sınıf öğrencisi Tuana Keser, "Yarışma sonunda ben, kendi kategorimde 3'üncü oldum. Bu, benim için gayet iyi bir sonuç; çünkü bu, benim ilk yarışmamdı. Yarışmalara katılmaya devam edeceğim. Şöyle bir hedefim var. Daha iyi bir piyanist olmak istiyorum. Küçüklüğümden beri bu hedefle büyüdüm. Hatta gittiğim okullar zorlu olması nedeniyle piyanoda da zorlanıyordum. Annem, bırakmamı söylese de ben, piyanoyu bırakmadım. Sürekli olarak devam ettim; çünkü iyi bir piyanist olmayı hedefliyorum" diye konuştu. 
Büyük heyecanla katıldığı yarışmadan aldığı sonucun kendisini çok mutlu ettiğini belirten 7’nci sınıf öğrencisi Sezin Ege Kabaklı ise "Uluslararası bu yarışmada 55 kişi vardı. Aldığım sonuç beni çok sevindirdi. İleride piyano alanında da kendimi geliştirmeyi ve bu tür etkinliklere, yarışmalara katılmayı düşünüyorum. İyi bir piyanist olma yolunda ilerleyeceğim" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,