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Geleceğin pilotları Bursa’da yetişecek

BURSA Mühendis ve Mimar İş Adamları Derneği (BUMİAD) bünyesinde kurulan uçuş okulunda, pilot eğitimi verilecek. Okulda, ilk etapta Hususi Pilot Lisansı (PPL) ve Hafif Hava Aracı Pilot Lisansı (LAPL) verilecek. Türkiye’de özellikle son...

Geleceğin pilotları Bursa’da yetişecek
BURSA Mühendis ve Mimar İş Adamları Derneği (BUMİAD) bünyesinde kurulan uçuş okulunda, pilot eğitimi verilecek. Okulda, ilk etapta Hususi Pilot Lisansı (PPL) ve Hafif Hava Aracı Pilot Lisansı (LAPL) verilecek.
Türkiye’de özellikle son yıllarda havayolu taşımacılığı büyük bir gelişme kaydederken, BUMİAD pilot ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım attı. BUMİAD bünyesinde pilot eğitimi verilecek UTEK Uçuş Okulu'nu kuruldu. Okulda ilk etapta PPL Hususi Pilot Lisansı ve LAPL Hafif Hava Aracı Pilot Lisansı verilecek. LAPL lisansı alanlar 2 tona kadar 4 kişilik uçağı uçurabiliyor. PPL lisansında ise kilo sınırı yok. Ticari olmayan bir operasyonda sorumlu pilot olarak uçmak serbest. Bu iki lisanstan birini alanlar, ticari pilotluk yapmak istediğinde üst seviyelere devam edebilme şansı buluyor.
Gerekli izinleri alan ve bu ay içerisinde Yenişehir’de eğitime başlayan UTEK Uçuş Okulu’nun basın tanıtım toplantısı; Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, DHMİ Yenişehir Havalimanı Müdürü Recep Pak, UTEK A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Tercanlıoğlu, Bursa’da büyük bir potansiyel olduğunu belirterek, "Bursa’da ‘ben pilot olacağım’ diyen birisi İstanbul, Antalya ya da Isparta’ya gitmek zorunda. ‘Bursalı işadamları olarak bizim de Bursa’ya bir katkımız olmalı’ diye düşünürken ortaya bu fikir çıktı. Önce UTEK’i kurduk, ardından hangar ve 2 adet tek motorlu eğitim uçağı satın aldık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de ‘uçuş eğitim organizasyonu’ başvurumuzu onayladı ve bu ay içerisinde eğitime başlıyoruz. Toplam teorik ders eğitimi 114 saat olacak. 9 başlıklı ders var. Hava Hukuku, Uçuş Planlaması, İnsan Performansı, Seyrüsefer, Uçuş Prensipleri, Meteoroloji, Haberleşme, öğrencilerimiz 45 saat uçuş yapacak" dedi.
ŞİMDİLİK BAŞLANGIÇ SEVİYESİ LİSANSI VERİLECEK
UTEK olarak LAPL ve PPL ile sınırlı kalmayıp, ATPL, yani Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı yetkisi almak için de çalışmalara başlayacaklarını belirten Tercanlıoğlu, "Üniversitede okuyan öğrencilerin bu eğitimi 4 yıl içerisinde hafta sonları tatillerde, sömestrlerde alma imkânı var. Bu gençler buraya müracaat ederek kendilerine özel programlar düzenleterek, PPL lisansına sahip olabilirler" dedi.
Bursa’da yapılamayan bir işi yaparak, gençlere ve kent ekonomisine fayda sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Tercanlıoğlu, "Yeni mezun pilot 20 bin TL maaşla işe başlıyor. Kaptan pilotun maaşı ise 50-60 bin TL dolayında. Kişiler bu kursları bitirip pilot olabilseler, ekonomik gelir elde edebilecekler” diye konuştu.

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