HATAY’ın Kumlu ilçesinde, halk eğitim merkezi bünyesinde mozaik sanatının yaşatılması için kurs açıldı. Kurs ile asıl hedefin mozaik sanatını yaşatmak ve geleceğin sanatçılarını yetiştirmek olduğu belirtildi.Kumlu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta geleceğin mozaik sanatçıları yetişiyor. Merkezde el sanatları öğretmeni olarak görev yapan müdür yardımcısı Adem Girici, mozaik sanatının M.Ö. 3 bin yılından bu yana var olduğunu söyledi. Mozaiğin özellikle Hatay yöresinde çok tanındığını belirten Girici, "Mozaik eskimeyen bir sanattır. Dünyada bilenen en ünlü mozaikler Hatay’dan çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi de 'Neşeli mozaik'tir. Biz bu sanatın devam etmesi ve daha uzun yıllar yaşaması için halk eğitim merkezi bünyesinde kurs açtık. Amacımız bu sanatın devam etmesi için sanatçılar yetiştirmektir" dedi.'BÜYÜK SABIR İSTEYEN BİR MESLEKTİR'​Kadın ve erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği mozaik sanatı kursunda, kursiyerlerin kullandığı taşların doğal ve renkli taşlardan oluştuğunu ifade eden Girici, taşları kırarak mozaikle süslenecek resimlere özenle yapıştırdıklarını kaydetti. Girici, "Mozaik sanatı ile uğraşmak gerçekten zor ve meşakkatlidir. Büyük sabır isteyen bir meslektir. Bir eseri mozaikle süsleyip tamamladığınızda büyük haz alıyorsunuz. Buradaki hedef, mozaik sanatını yaşatmak, geleceğin sanatçılarını yetiştirmektir" diye konuştu.