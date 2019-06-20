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Geleceğin liderleri, tarihi ve doğal güzellikler arasında kamp yaptı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Genç Liderler Yaz Kampı' sona erdi. Kampa Aydın Doğan Vakfı'nın burs verdiği üniversiteli 25 genç kız katıldı Uluslararası Knidos Kültür...

Geleceğin liderleri, tarihi ve doğal güzellikler arasında kamp yaptı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Genç Liderler Yaz Kampı' sona erdi. Kampa Aydın Doğan Vakfı'nın burs verdiği üniversiteli 25 genç kız katıldı
Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA), 15- 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Genç Liderler Yaz Kampı'na, Aydın Doğan Vakfı'nın burs verdiği başarılı üniversite öğrencileri arasından seçilen 25 genç kız katıldı. Balıkesir, Giresun, Mardin, Manisa, Gaziantep, Van, İstanbul, Gümüşhane, İzmir ve Denizli'den kampa katılan gençler, Datça'nın tarihi ve doğal güzellikleri arasında hem tatil yapıp, hem de liderlik, proje geliştirme, kişisel gelişim eğitimleri, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi atölye çalışmalarına katılarak, kendilerini geliştirme olanağı buldu. Kamp faaliyetlerinin dışında Datça'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezip yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, geride kalan eğitim yılının yorgunluğunu üzerlerinden atarak, gelecek yıl için enerji depoladı. Aydın Doğan Vakfı Eğitim Müdürü Nilgün Yorgancılar Erekli, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yaz kamplarıyla geleceğin kadın liderlerinin daha güçlü ve daha donanımlı hale gelmesinin hedeflendiğini söyledi. Genç Liderler Yaz Kampı'nın, artan ilgi nedeniyle bu yıl temmuz ayında tekrar düzenleneceğini ifade eden Erekli, "Datça'da zaman çok keyifli geçti. Fırsat buldukça, Datça'nın tarihi turistik yerlerini gezdik. Eski Datça Mahallesi'ni çok beğendik. Burada güne yoga ile başlayıp, çeşitli spor hareketleri sonrasında eğitimler yaptık. Eğitimlerimiz öğleden sonralarına kadar devam etti ve deniz molaları verdik. Oyunlar oynadık. Vaktimizi çok iyi bir şekilde değerlendirdik" diye konuştu.

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