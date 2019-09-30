Gediz Nehri Havzası Yönetim Planı onaylandı

GEDİZ Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 3'üncü ve kapanış toplantısı Manisa'da gerçekleştirildi. Tamamlanan projede gelinen aşamaların değerlendirildiği toplantıda, yönetim planının onaylanmasına ilişkin detaylar görüşüldü. Onaylanan raporda tüm önlemler için toplam maliyetin 5 milyar 955 milyon lira olduğu açıklandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğiyle, Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi kapanış toplantısı Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. 11 Temmuz 2016 yılında hazırlanmasına başlanılan ve geçen yıllarda iki toplantı yapılan Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi, 3'üncü ve kapanış toplantısı tamamlandı. Toplantı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen'in başkanlığında yapıldı. Toplantıya Dikmen'in yanı sıra , DSİ 2'nci Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Çevre ve Şehircilik Manisa İl Müdür Vekili Günay Özcan, Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, il ve ilçe belediyelerinden, su ve kanalizasyon idarelerinden, sulama kooperatiflerinden, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 75 temsilci katılım sağladı. Program Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tanıtım filminin izletilmesiyle başladı. Ardından Uzman Araştırmacı Dr. Mehmet Dilaver tarafından Gediz Havzası tedbirler programının tamamlanmış halinin sunumu anlatıldı. Toplantıda onaylanan rapor neticesinde tüm önlemler için toplam maliyetin 5 milyar 955 milyon lira olduğu açıklandı.



'KİŞİ BAŞINA ORTALAMA 3 BİN LİRALIK YATIRIM TESPİT EDİLDİ'



Program sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz, Gediz Havzası'nın, Manisa, Kütahya, Uşak, İzmir, Denizli, Aydın ve Balıkesir illerinin bir kısmını kapsadığını belirterek, "Havzanın temel su kaynağı Gediz'dir. Gediz Nehri, bir çok yan dereleri de aldıktan sonra Manisa ve Menemen ovalarını sulayarak denize dökülmektedir. Gediz Nehri 275 kilometre uzunluğunda olup, Batı Anadolu'da 17 bin kilometrelik bir yapış alanından beslenmektedir. Bugünkü projenin amacı Su Yönetim Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz Gediz Havzası Yönetim Planı projesinin sonuçlarının açıklanmasıdır" dedi.



Türkiye'de 25 su havzasına yönelik eylem planı yaptıklarını vurgulayan Ayaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gediz Nehri bunlardan biri. Bunun yanı sıra Gediz Havzası'na yönelik iki proje daha yaptık. Bugünkü konu ise Gediz Havzası Yönetim Planı oluşturulması. Burada öncelikle havzada hangi baskılar etkin, bunların miktarları nedir tüm bunlar belirtildi. Bu miktarlar belirlendikten sonra Gediz Havzası'nın kalitesi ortaya kondu. Gediz Nehri 4'üncü sınıf su kalitesinde. Yani çok kirlenmiş su olarak belirtiliyor. Maliyetler ortaya konuldu. Suda en düşük seviyelere gelindiği açıklandı. 2030 yılına kadar hangi önlemleri almalıyız. Bunun için çalışma yapıldı."



Gediz Havzası'nda 1.8 milyon kişinin yaşadığı tespit edildiğine de dikkati çeken Ayaz, şöyle devam etti:



"Bu da kişi başına ortalama 3 bin liralık bir yatırımı temsil etmekte. Bunun içinde atık su artıma tesislerinin sayısı kaç paraya mal olacağı, tarım ile ilgili maliyetler var. Yer altı suyunu temizleyip kullanımı noktasında maliyetler var. Amaç gelecek nesillerle temiz ve çok su bırakabilmek. İlk atacağımız somut adım noktasal kaynaklı kirleticilerin bertaraf edilmesidir. Kentsel atık suyun arıtılmasıdır. İkincisi ise endüstri atık sularının arıtılmasıdır. Diğer adımlar ise tarım, evsel atık suyun kullaılması ve diğer kaynaklar için olacak. Böylece yer altından daha az su çekilmesini hedefliyoruz."