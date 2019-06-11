Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Geçen yıl hayatını kaybeden Turan Özdemir'in son filmi, 14 Haziran'da gösterimde

Mehmet KURT / İZMİR, () - GEÇEN yıl yaşamını yitiren oyuncu Turan Özdemir'in rol aldığı 'Bekçi' filmi, 14 Haziran Cuma günü gösterime girecek. Durmuş Akbulut'un yönetmenliğinde, ilk gösterimi 37'nci İstanbul Film Festivali'nde...

Geçen yıl hayatını kaybeden Turan Özdemir'in son filmi, 14 Haziran'da gösterimde

Mehmet KURT / İZMİR, () - GEÇEN yıl yaşamını yitiren oyuncu Turan Özdemir'in rol aldığı 'Bekçi' filmi, 14 Haziran Cuma günü gösterime girecek.
Durmuş Akbulut'un yönetmenliğinde, ilk gösterimi 37'nci İstanbul Film Festivali'nde ikincisi 29'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirilen 'Bekçi' adlı film, 15 Ocak 2018 tarihinde 66 yaşında evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Türk seyircisinin 'Dondurmam Gaymak' adlı filmle tanıdığı, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Turan Özdemir'in son filmi. Fantastik, dram ve komedi türlerini birleştiren yerli film Bekçi'nin, oyuncu kadrosunda Turan Özdemir'in yanısıra Koray Ergun, Pelin Ermiş, Serhan Süsler, Uğur Karabulu, Engin Çelik, Sencar Sağdıç, Ali Sinan Demirkale, Fırat Turgut, Neşe Arat gibi isimler bulunuyor. Özdemir filmde kasaba mezarlığında bekçilik yapan 'Salih' adlı karakteri canlandırdı. Büyük bölümü kasvetli gece sahnelerinden oluşan filmde, karanlık fobisine engel olamayan Turan Özdemir'in çekimleri sık sık ertelettiği ve yapım boyunca uyumakta zorluk çektiği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328