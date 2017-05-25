Gece vardiyasında iş makinesine sıkışan işçi öldü

DİLOVASI(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde bir metalürji fabrikasında çalışan 37 yaşındaki Serkan Pala iş makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Dilovası Çerkesli Mahallesi'ndeki Makineciler Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir metalürji fabrikasında meydana geldi. Fabrikada gece vardiyasında çalışan Serkan Pala, dönen bir iş makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşları makineyi durdurarak, 112 Acil'den yardım istedi. Fabrikaya gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Pala yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Serkan Pala'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Serkan Pala, bugün Derince'de toprağa verilecek.



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