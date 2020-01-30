Gece bekçisi intihar etti (2)
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tabancasıyla kendisini başından vurarak yaşamına son veren gece bekçisi Tamer Yeniavcı (28), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yeniavcı’nın cenaze namazına Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mesut İnan, Nazilli İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Koçak, emniyet mensupları, bekçi arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeniavcı, ikindi namazının ardından Zafer Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Evranlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kaymakamlık binasında ilçe kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’a ziyarette bulunmasının ardından cenaze evine geçerek Yeniavcı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016