Gece artçılarla sarsılan Samsat'ta, deprem korkusu sürüyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Mahir ALAN- Eyyüp BURUN/ SAMSAT (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Samsat İlçesi'nde, dün meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan tedirginlik devam ediyor. Ana depremin ardından bu sabaha kadar büyüklükleri 1.5 ile 4.4 arasında değişen 198 artçı sarsıntının meydana gelmesi, çok sayıda evin hasar gördüğü ilçe sakinlerini tedirgin etmeyi sürdürdü.

Adıyaman'ın kent merkezine kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 3900 nüfuslu Samsat ilçesinde dün saat 14.07'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede büyük panik ve korkuya yol açan depremde, ilçe merkezindeki binaların büyük bölümünde hasar oluştu. Bazı binaların kısmen yıkıldığı, bir çoğunda ise çatlakların oluştuğu ilçede kendisini dışarı atanlardan bir bölümü, birbiri ardına yaşanan artçı sarsıntılar üzerine, Samsat'ı terk ederek Adıyaman ve çevre ilçelerdeki yakınlarının yanına gitti.

İlçeden ayrılma imkanı bulamayanlar ise hasarlı olduğu için giremedikleri evin dışında kendilerine gelecek yardımı beklemeye başladı. Depremin ardından AFAD, Kızılay, UMKE ve çeşitli STK'ların kurtarma ekipleri de Samsat için seferber oldu. İlçeye ulaşılmasının ardından ekipler, binalarda inceleme yaptı, depremzedeler için yemek ve çadır kurulması için çalışma başlattı.

31 YARALI TABURCU EDİLDİ

İlçedeki resmi kurumların da hasar gördüğü depremde aralarında bebeklerin de bulunduğu 31 kişi yaralandı. Yaralılar, yakınlarının ve sağlık ekiplerince götürüldükleri hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Yaralılardan sadece birisinin deprem sırasında panikle balkondan atlayarak ayağının kırıldığı, diğerlerinin ise hafif yaralandığı ve basit tıbbi müdahale ile tedavi edildiği bildirildi.

ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞTILAR

Adıyaman Valisi ile Samsat ve Kahta Kaymakamları gece boyu ilçede depremzedelerle bir araya gelip, yine sarsıntının etkili olduğu ilçe köylerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler doğrultusunda ekipler, öncelikli ihtiyaç sahiplerine yönlendirilerek mağdur olmaları engellendi. Bu arada ilçe merkezinde birçok depremzede ise hasarlı olduğu ve sarsıntılar nedeniyle giremedikleri evlerinin bulunduğu bölgelerde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Yediden yetmişe sokakta ateş başında ısınanlar, depremde büyük korku yaşadıklarını ve kapalı yerlere girmeye korktuklarını söyledi.

180 ÇADIR KURULDU

AFAD öncülüğündeki ekipler ise ilçe merkezi ile hasar oluşan köylerdeki vatandaşlar için 180 çadır kurdu. Gece geç saatlere kadar süren çadır kurma işlemini, ateş başında ya da battaniyelere sarılarak bekleyenler, daha sonra çadıra girerek geceyi burada geçirdi. AFAD görevlileri, çeşitli noktalara kurulan çadırların bazılarının ihtiyaç olmadığı için boş kaldığını, ancak tedbir amaçlı halen çok sayıda çadırı da kurmaya hazır olduklarını kaydetti.

KÖYLERDE HASAR DAHA ÇOK

Samsat'ta neredeyse her ev ve işyerinde hasara yol açan deprem, en çok etkiyi Atatürk Barajı kıyısındaki köylerde gösterdi. Akdamar Köyü'nde 3 ev kullanılamaz hale gelirken, birçok ev ve ahırda da hasar oluştu. Deprem sırasında enkaz altında kalmaktan kurtulan Nazime ve Rabia Öztürk, "Ne olduğunu anlamadık. Bir anda her yer sallandı ve etrafı toz duman kapladı. Yakınlarımız bizi dışarı çıkardı. Evde misafir olarak bulunan 40 günlük Ece bebek de yaralandı ve hastanede tedavisi yapılarak iyileştirildi" dedi.

Göltarla Köyü'nde de depremin etkisiyle çok sayıda evde hasar oluştu. Köy sakinlerinden 76 yaşındaki Abdullah Taymaz, daha önce hafif şiddetli depremlere maruz kaldığını ancak ilk kez bu kadar korktuğunu ve evinde büyük hasar oluştuğunu dile getirdi.

GECE BOYUNCA SARSINTILAR SÜRDÜ

AFAD'ın verdiği bilgiye göre saat 14.07'deki 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 10.24'e kadar büyüklükleri 1.5 ile 4.4 arasında değişen 198 artçı sarsıntı meydana geldi.

HASAR TESPİTİ BAŞLIYOR

Öte yandan Valilik ve Kaymakamlık görevlileri de hasar tespit çalışmalarına başlayacak. Yetkililer, deprem nedeniyle ev ve işyerlerinde oluşan hasarın, kurulan komisyonca tespit edilerek zararlarının en kısa sürede karşılanmasının amaçlandığını vurguladı.



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