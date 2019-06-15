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Geç kaldı, 'bu benim hayatımın sınavı' diyerek gözyaşı döktü

KONYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kaldığı için giremeyen öğrenci, "Bu benim hayatımın sınavı" diyerek gözyaşı döktü. Üniversite adayları YKS'den yaklaşık...

Geç kaldı, 'bu benim hayatımın sınavı' diyerek gözyaşı döktü
KONYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kaldığı için giremeyen öğrenci, "Bu benim hayatımın sınavı" diyerek gözyaşı döktü.
Üniversite adayları YKS'den yaklaşık 1,5 saat önce sınava girecekleri okulun önüne gelip beklemeye başladı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyanın alınmadığı sınavda, öğrenciler sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerin üzerindeki etiketler, öğrencilerde bulunan metal toka, yüzük, kolye ve küpelerde çıkartıldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de dışarıda dua okuyarak beklemeye başladı.
SINAVA GİREBİLMEK İÇİN POLİSE YALVARDI
Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yapılan sınavda kural gereği, saat 10.00 okulun kapıları kapatılarak sınava giriş sonlandırıldı. Saat 10.05'te okulun kapısına gelip, sınava girmek isteyen bir erkek öğrenci, polisten giremeyeceğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Polise uzun süren yalvaran ismi öğrenilemeyen öğrenci, "Ağabey lütfen. Allah aşkına. Kaçıramam bunu. Saat daha 5 geçiyor. Ağabey bu hayatımın sınavı. Elini ayağını öpeyim ağabey. 5 dakika geç kaldım ağabey. 15 geçe sınav başlıyor. Ben 5 geçe geldim. Bir şey olmaz ağabey, beni alın. Ağabey ben ne yapacağım şimdi?" dedi.
Tüm uğraşlarına karşın sınava giremeyen öğrenci, üzgün bir şekilde okuldan ayrıldı. Bir kız öğrenci de aynı şekilde sınava giremedi. 

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