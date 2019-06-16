Geç kalanlar, cezaevi nakil aracı ve polis otosuyla YKS'ye yetiştirildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı adaylar, okullara koşarak, geldi. Geciken 2 öğrenci, cezaevi nakil aracıyla 3 öğrenci de polis aracıyla sınava yetiştirildi.

Karabük Üniversitesi'nde YKS'ye girecek adaylar, kampüs girişinde durdurularak, kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar, üzerleri arandıktan sonra kampüse alındı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler, koşarak, geldikten sonra kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personeline ait araçla ve belediyenin midibüsleriyle YKS'ye yetiştirilmeye çalışıldı. Mahkum aracı da kampüse girişte 2 öğrenci tarafından durduruldu. Öğrenciler, daha sonra cezaevi nakil aracıyla sınava yetişmeye çalıştı. Polis memuru da bir öğrenciyi ekip otosuyla sınava yetiştirmeye çalışırken, koşan 2 öğrenciyi görüp, geri döndükten sonra araca alarak, sınava yetiştirmeye çalıştı.

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