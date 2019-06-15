Geç kalan öğrenci salona alınmayınca giriş belgesini yırttı

İZMİR'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kaldığı için salona alınmayan kız öğrenci, gözyaşlarını boğuldu. Sınava giriş belgesini yırtıp, elindeki su şişesini atan genç kız, sinir krizi geçirdi.ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ülke genelinde saat 10.15'te başladı. Ülke genelinde 2,5 milyon öğrencinin girdiği sınavda, İzmir'de ise 85 bin 669 öğrenci, velileriyle birlikte saatler öncesinden sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Kentin en büyük kampüslerinden olan Ege Üniversitesi'nde de her yıl olduğu gibi bu yıl da uzun araç kuyrukları oluştu. Öğrenciler, velileriyle birlikte sınav merkezleri önünde sınav saatini bekledi.Heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler sınava giriş belgesi, kimlik ve ambalajsız su şişeleriyle sınava alınmaya başladı. Girişlerde takı, güneş gözlüğü, elektronik cihaz, cüzdan gibi eşyalarla ilgili detaylı arama yapıldı. Bazı öğrenciler eşyalarını velilerine verirken, yalnız gelen öğrenciler ise eşyalarını okuldaki emanet noktalarına ücret karşılığında teslim etti. Sınava girişlerin ardından veliler için de stresli dakikalar başladı. Kimi veliler, yanlarında getirdikleri portatif sandalyelerde oturarak beklerken kimileri ise Kuran'ı Kerim okuyarak öğrencilere manevi destek oldu.Sınava geç kalan öğrenciler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi'nde sınava girecek olan bir kız öğrenci, giriş saati olan 10.00'u 8 dakika geçe geldiği için salona alınmadı. Öfkelenen öğrenci, sınava giriş belgesini yırtıp, elindeki su şişesini atarak gözyaşlarına boğuldu ve sinir krizi geçirdi.GERGİN DAKİKALAR BAŞLADISınava giren öğrencilerden Oğuzhan Çalgan, "Heyecanlı değilim, sakin kalmaya çalışıyorum. Tahminimce dört olmasa da iki yıllık bir bölümü tuttururum. Bilgisayar mühendisliğini hedefliyorum" dedi.Öğrencilerden Alp Aksoy ise, "Sınava çok çalıştım. İstanbul'da üniversite kazanmak istiyorum. Her gün program çalıştım. İnşallah kazanacağım. Pilotaj okumak istiyorum. Bugün saat 7.30'da kalktım, kahvaltımı yaptım ve heyecanla buraya geldim" diye konuştu.Stresli öğrencilerden Yaren Şimşek de, "Bütün yıl dershaneye gittim, ders çalıştım ve denemeler çözdüm, çok yoğun bir yıl oldu. İnşallah kazanacağım. Hacettepe Üniversitesi'nde iç mimarlık okumak istiyorum. Denemelerim oldukça iyi geçti. Gece heyecandan uyuyamadım ve erken kalktım. İlk kez sınava gireceğim ve heyecanla bekliyorum" şeklinde konuştu.Velilerden Mevlana Şimşek ise, "50 yaşındayım ve ben de bir öğrenciyim, okumanın yaşı olmaz. Kızıma güveniyorum. Ona destek vermek için bugün buradayım. Bütün çocuklar için hayırlısını diliyorum. Bizler de onlar kadar heyecanlıyız. Onlar bizlerden daha stresliler. Kızın bütün yıl dershaneye gitti, bol bol soru çözdü, arkadaşlarıyla etüt çalışması yaptı. İyi hazırlandığını düşünüyorum" dedi.

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