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Gebze'de minibüs sürücüleri birbirine girdi (2)

TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR Gebze ile Harem arasında yolcu taşıyan minibüs sürücüleri arasındaki gerginlik sürüyor. Öğle saatlerinde, Gebze Otogarı'ndaki Gebze-Harem durağında minibüs sürücüleri arasında yeniden kavga...

Gebze'de minibüs sürücüleri birbirine girdi (2)

TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Gebze ile Harem arasında yolcu taşıyan minibüs sürücüleri arasındaki gerginlik sürüyor. Öğle saatlerinde, Gebze Otogarı'ndaki Gebze-Harem durağında minibüs sürücüleri arasında yeniden kavga çıktı. Polisin güvenlik önlemlerine rağmen Gebze ve İstanbul'dan gelen iki grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Polis, kavga eden minibüs sürücülerine biber gazı ile müdahale etti. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olaylar sırasında bir kişinin üzerinde bulunan tabancayı çalılıkların arasına attığı iddia edildi. Polisler çalılıkların arasında uzun süre silah ararken bir sonuç elde edilemedi. Kavga sırasında yeniden minibüslere hasar verildi. 2 minibüsün camları kırıldı. Polis kavga sırasında kullanılan sopalara el koydu. Minibüs sürücüleri arasındaki gerginlik devam ederken, polis bölgede bekleyişini sürdürüyor.

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