Gebze'de Kentsel Dönüşüm tepkisi

Ergün AYAZ/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Hürriyet ve Yavuz Sultan mahallelerinde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi, Kentsel Dönüşüm projesine tepki göstererek yürüdü.

Gebze'nin Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerinde evleri bulunan yaklaşık 3 bin kişi Gebze Beylikbağı Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Kültür merkezinde tapu sorunları ve bölgelerinde yapılmak istenen Kentsel Dönüşüm konusunda toplantı yapan mahalle sakinleri, toplantı çıkışı Gebze Hürriyet ve Ulus mahallelerinin kesiştiği yere kadar yürüdü. CHP Kocaeli milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet de vatandaşlarla birlikte yürüyerek destek verdi. Milletvekili Hürriyet, Kartal Belediyesi'nde tapu tahsis belgesi olmayanlara bile tapu verildiği ile ilgili kendilerine bilgiler anlatıldığını belirterek, "Mübarek Ramazan ayında başbakan bile söz verdi ama yerine getirilmedi. Tüm haklarınızı alıncaya kadar yanınızda olacağız. Kim bu milletin hakkına hukukuna el uzatırsa o elleri kırmasını biliriz. Bu rantiyecilere sizi ezdirmeyeceğiz" dedi.

Milletvekili Tarhan ise, geçmişte Beylikbağı bölgesinde yaşadığını ifade ederek, "Kendi imkanlarımızla buraları yaptık ama şimdi elimizden almak istiyorlar. Şimdi buralar çok değerlendi. İmar ve tapu izni vermiyorlar, buralara milyon dolarlık evler yapmak istiyorlar. Emek ve İnönü mahalleleri kazandı, siz de kazanacaksınız. Sizin hakkınızda gözü olanların gözünü parmağınızla çıkartın. Hep birlikte sonuna kadar sizinle mücadele edip, tapuları da imar iznini de söke söke alacağız" dedi.

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