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Gebze'de, İYİ Partiler stantlarına saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu

Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, İYİ Partililer, stantlarına gelen kişilerin bıçakla afiş ve posterlerin iplerini keserek, parti görevlilerin tehdit ettiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Dün öğleden sonra, Gebze'de...

Gebze'de, İYİ Partiler stantlarına saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu

Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, İYİ Partililer, stantlarına gelen kişilerin bıçakla afiş ve posterlerin iplerini keserek, parti görevlilerin tehdit ettiklerini söyleyerek şikayetçi oldu.
Dün öğleden sonra, Gebze'de 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda İYİ Parti'nin standına gelen 4-5 kişinin bıçakla partinin poster ve pankartların iplerini kesip yere attığı, saldırganların ayrıca kendilerine müdahale etmek isteyen parti görevlisini tehdit ettikleri iddia edildi. Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, parti görevlileri şikayette bulundu. Görevliler, herhangi bir saldırıya karşı standı topladı. Polis, saldırganların tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Partinin standında görevli İbrahim Coşkun, "Dün saat 17.00 sıralarında 4-5 kişi geliyor. İpleri kesiyor, 2 tane resim vardı onları parçalıyor. Arkadaşımız müdahale etmeye kalkıyor. Bıçakla saldırıyorlar. Onlar da kaçıp gidiyor. Daha sonra arkadaşlarımız da karakola bildiriyor. Yaralanan kimse yok. Herhangi bir saldırı olmasın diye standı topladık. CHP'den birkaç kişi saldırıyı kınamak için geldi. Ama diğer partilerden kimse gelmedi. Stant tekrardan açılacak" dedi.
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