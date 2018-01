Gebze'de, Hünkar Çayırı'nın Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'na tahsisi durduruldu

KOCAELİ Gebze Ticaret Odası, Hünkar Çayırı'nın, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'na tahsisinin durdurulduğunu açıkladı.Gebze'de, Fatih Sultan Mehmet'in ordularının otağını kurduğu, rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği 195 dönümlük 'Hünkar Çayırı'nın 133 dönümlük kısmı geçen ay merkezi İstanbul'da bulunan Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'na tahsis edildi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün, 30 yıllığına araziye üniversite yapması için Erzincan Kültür ve Dayanışma Vakfı'na vermesi tepkilere yol açtı.Gebze Ticaret Odası yaptığı yazılı açıklamada, Hünkar Çayırı'nın Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'na tahsisinin durdurulduğunu açıkladı. Gebze Ticaret Odası tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:"Yönetim Kurulu Başkanımız Nail Çiler'in öncülüğünde oluşturulan kamuoyu sayesinde, bir çağı kapatıp, yeni bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet Han'ın Otağı (Hünkar Çayırı)'nın, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'na tahsisi durduruldu. Tahsis kararının durdurulmasında Gebze'ye sahip çıkarak bizleri onurlandıran, desteklerini bizden esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve Başbakan Yardımcımız Fikri Işık'a öncelikle şükranlarımızı sunarız. Yönetim kurulu başkanımız, çağının en büyük Ar-Ge'cilerinden biri olarak nitelendirilen cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet'in, son nefesini verdiği Gebze sınırları içindeki tarihi alanın, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'na tahsis edileceğine ilişkin kararı, ilk kez 27 Aralık günü gerçekleştirdiğimiz meclis toplantımızda paylaşmış, her zaman tarihi miraslarımıza, geçmişimize, kültürümüze değer veren bir kurum olarak bu konuda sorumluluk sahibi olan herkesi kamuoyu oluşturmak adına göreve çağırmıştı. Bunu yaparken eğitime verdiği önemle de örtüşür bir şekilde, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'na eğitime vereceği tüm hizmetler için daima desteğe hazır olduğunu, ancak işbu faaliyetler için bölgemizde daha uygun bir alan tahsis edilmesinin daha uygun olacağını beyan etmişti. Tahsis kararını alır almaz bütün bilgi ve belgeleri bir araya getirerek, konu hakkındaki dosyayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat teslim eden başkanımız, Fatih Sultan Mehmet'ten bizlere miras kalan ve bizleri birbirimize bağlayan her türlü değere sahip çıkmak konusunda birey olarak hepimizin sorumlu olduğunu, Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmeler ve katıldığı her toplantıda dile getirmişti. Başkanımızın bu çağrısının, başta üyelerimiz, tüm halkımız, bölgemizin sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıfları ile birlikte ülke genelinde kabul görmesinin; bugün emeğimizin karşılık bulmasının haklı gurur ve onurunu yaşıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın aziz ve çok değerli hatırasına sahip çıkabilmek için, bahsi geçen hatadan dönülebilmesi yolunda çaba gösteren başta tüm halkımıza, siyasi erkin çok değerli temsilcilerine, kalemleriyle yanımızda olan ulusal ve yerel basınımızın tüm mensuplarına, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıfların sağduyulu yöneticilerine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunar, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'na tahsis edilecek yeni yerin hayırlı olmasını dileriz" denildi.

