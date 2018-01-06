Gebe kediye sezaryen

MUĞLA Hayvan Dostları Derneği'ne (HAYDOST) götürülen gebe kedi, sezaryen doğumla 2 yavru dünyaya getirdi. Hayvan dostları, yavrulara sahip çıkarak bakımını üstlendi.Dalyan Mahallesi'nde bir sokak kedisine bakan esnaf, hamile hayvanın doğum yapamadığını anlayınca Dalaman ilçesindeki HAYDOST yetkililerine haber verdi. Dalyan'a gelen HAYDOST yetkilileri, kediyi alarak hayvan ambulansıyla ilçenin Atakent Mahallesi Bülüşlü Mevkii'nde bulunan hayvan barınağına getirdi. Yapılan müdahaleyle 4 yavrudan 2'si kurtarıldı. HAYDOST yetkilileri, kedi ve yavrularına barınakta bakmaya devam ederken, sokak hayvanlarının da canı olduğunu insanların bu hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını istedi. HAYDOST Başkanı Türkan Dağdelen, şöyle konuştu:"Veteriner arkadaşlar; 'Tam zamanında bize gelmiş' dedi. Acilen ameliyata alındı. 4 yavrudan 2'si öldü, 2 yavru kurtuldu. Eğer kedi zamanında veterinere götürmeseydi, aynı sabah kedinin ölüsü ile karşılaşılırdı. Şu anda oldukça sağlıklı ama annemiz biraz yorgun.""SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKILMALI"Sezaryeni yapan veteriner hekim Mustafa Cihan ise, "Kedi bize geldiğinde doğum yolu kapalıydı. Ameliyata alarak yavruların 2'sini kurtarabildik. Buradan insanlara seslenmek istiyorum. Sokaktaki hayvanları hor görmesinler. Yaralı hayvanları gördüklerinde bize getirsinler. Biz onların tedavilerini ücretsiz yapıyoruz. Bizden sonra da sadece yemekleri kalıyor. Bunu da halkımızın sağlayabileceğini düşünüyoruz. İyileşen hayvanlar yeniden sokaklara dönecek. Vatandaşlarımızdan sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını istiyorum" dediKedilerin tedavi ve gerekli bakımın ardından sahiplendirileceği belirtildi.

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