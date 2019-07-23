Gazoz kapakları ve taşlarda minyatür sanatı

Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM/BURSA,() - BURSA'da geleneksel el sanatlarıyla uğraşan Aylin Özkan (50), taş, deniz kabuğu, gazoz kapağı, hayvan derisi gibi objelere minyatür çizimler yaparak farklı eserler ortaya koyuyor.

Osmangazi ilçesinde tarihi Balibey Hanı'ndaki atölyesinde çalışan Özkan, 14 yıldır minyatür sanatıyla uğraşıyor. İstanbul'dan Bursa'ya geldikten sonra hobi olarak merak saldığı minyatür sanatını 'sabır işi' olarak nitelendiriyor.

‘MİNYATÜRÜ FARKLI OBJELERİN ÜZERİNDE GÖRMEK BENİ ETKİLİYOR’

Yıllardır geleneksel Türk İslam sanatlarına ilgisi olduğunu belirten Aylin Özkan, “İlk olarak hat sanatı ile başladım. Hat sanatına başladıktan sonra tezhip derslerine başladım. Bu çalışmalarım 4 sene devam etti. Daha sonra minyatür dersleri başladı. Minyatür beni çok etkiledi ve yapabileceğim alanın minyatür olduğunu farkettim. Minyatür sanatında kendi duygularımı kağıda dökmek beni çok etkiledi. 2012 yılından beri sadece minyatür yapıyorum. Minyatür, kendine özgü perspektifiyle, teknik çizgileriyle, boya ve fırçaların yardımıyla kurguladığımız hayalleri kağıda nakışlamak. Minyatürü her farklı objenin üzerinde görmek beni çok etkiliyor. Bunların hepsi bir denemeydi. Hepsi de çok ilgi gördü. Ben de farklı farklı objelerde deniyorum” dedi.

‘MİNYATÜRDE BAŞARILI OLMAK İÇİN İSTİKRAR ÇOK ÖNEMLİ’

İki senedir çalışmalarını atölyesinde yürüttüğünü belirten Özkan, “Bu hangi sanat, resimle ne farkı var diyenler oluyor. İşimi severek, aşkla yapıyorum. Minyatürde istikrar, istek ve sevgi çok önemli. Yeni başlayan arkadaşlar oluyor. Pes ettiklerinde yol alınmıyor fakat pes etmeden, istikrarlı bir şekilde yol alındığı zaman başarı yakalanıyor. Ben bu sanatı başarı yakalamak için yapmadım. Gerçekten sevdiğim ve etkilendiğim, kendimi böyle ifade edebildiğim için yaptım. Atölyeye yurtdışından, yurt içinden gelen misafirlerimiz oluyor. Eserlerimden mutlaka bir tanesi onları çok etkiliyor. Bazı ziyaretçilerimiz, beğendikleri çalışmayı tekrar yapmamı istemiyor. Sadece kendisine özel olmasını istiyor” diye konuştu.

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