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Gazipaşa'daki yangında 10 dekar makilik alan zarar gördü
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın orman ile itfaiye ekiplerinin, havadan ve karadan müdahalesi ile yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinlerinin de yardım ettiği yangında, 10 dekar...
GENEL 22.08.2019, 15:50
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın orman ile itfaiye ekiplerinin, havadan ve karadan müdahalesi ile yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinlerinin de yardım ettiği yangında, 10 dekar arazi zarar gördü.
Yangın, saat 14.00 sıralarında, Macar Mahallesi Hacıalanı mevkisinde makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen orman ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgar nedeniyle ekipler alevlere müdahale etmekte zorlandı.
Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 1 küçük araç ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 1 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, çalışmalara yangın helikopteriyle havadan destek verildi. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına yardın etti. Yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekar makilik alanın zarar gördüğü belirlendi. Gazipaşa Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede yaptıkları incelemede kaya parçalamak için kullanılan kablo düzeneği fark etti. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Yangını gören ve komşularıyla itfaiye ekiplerine yardıma gelen Onur Karabulut, "Evde oturuyordum yangının çıktığını gördüm. O anda itfaiye ekipleri gelmişti, müdahale ediyordu. Bir anda biz de komşularımızla koştuk, daha fazla ağaçların yanmaması için. Böyle olmasını istemiyoruz, biraz daha bilinçli olursak iyi olur. Çünkü burada her yanan ağaç bizim ciğerimizden gidiyor. Umarım tekrarını görmeyiz. Tüm ekiplerimizden Allah razı olsun. Kısa sürede söndürdüler teşekkür ederiz" dedi.
Yangın, saat 14.00 sıralarında, Macar Mahallesi Hacıalanı mevkisinde makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen orman ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgar nedeniyle ekipler alevlere müdahale etmekte zorlandı.
Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 1 küçük araç ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 1 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, çalışmalara yangın helikopteriyle havadan destek verildi. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına yardın etti. Yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekar makilik alanın zarar gördüğü belirlendi. Gazipaşa Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede yaptıkları incelemede kaya parçalamak için kullanılan kablo düzeneği fark etti. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Yangını gören ve komşularıyla itfaiye ekiplerine yardıma gelen Onur Karabulut, "Evde oturuyordum yangının çıktığını gördüm. O anda itfaiye ekipleri gelmişti, müdahale ediyordu. Bir anda biz de komşularımızla koştuk, daha fazla ağaçların yanmaması için. Böyle olmasını istemiyoruz, biraz daha bilinçli olursak iyi olur. Çünkü burada her yanan ağaç bizim ciğerimizden gidiyor. Umarım tekrarını görmeyiz. Tüm ekiplerimizden Allah razı olsun. Kısa sürede söndürdüler teşekkür ederiz" dedi.
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