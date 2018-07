Gazipaşa'daki antik kentte mozaik zemin bulundu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'ndeki kazılarda hamam içerisinde mozaik zemin bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Michael Hoff, "Beklenilen bir şeydi ama bu kadar güzeli beklenmiyordu. O dönemki insanların, halkın refah seviyesini ortaya koyan bir buluntu" dedi.

Gazipaşa'nın Güney Mahallesi'nde bulunan Roma ve Bizans dönemlerinden kalma 2 bin yıllık tarihe sahip Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. ABD'nin Nebraska Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Hoff başkanlığındaki kazılarda ABD'li ve Türk öğrencilerin yanı sıra akademisyen ve arkeologlar birlikte çalışıyor.

Kazı çalışmalarının 3 Ağustos'ta sona ereceği antik kenti ziyaret eden Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Kazı Başkanı Prof. Dr. Michael Hoff'tan bilgi aldı. Antik kente her seferinde farklı umutlarla geldiklerini anlatan Prof. Dr. Hoff, "Her geçen sene bu bölgenin, Gazipaşa'nın, Antiocheia Ad Cragum'un tarihiyle ilgili veriler elde etmek için çalışıyoruz. Bu da bizi heyecanlandırıyor" dedi.

Elde edilen tarihi buluntuları birleştirerek tarihsel süreci tamamlamaya çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Michael Hoff, "Kazı çalışmaları sırasında bulduğumuz her parça seramik, sikke, cam buluntular ya da mimari yapıların hepsi oluşturmaya çalıştığımız pazılın bir parçası. Her geçen gün bulduğumuz buluntularla bu tarihsel süreci tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'BU KADAR GÜZELİ BEKLENMİYORDU'

Kazılar sırasında hamam içerisinde mozaik bir zemine rastlandığını da anlatan Prof. Dr. Hoff, şöyle dedi:

"Bu senenin en önemli buluntularından biri mozaik zemin. Daha önceki yıllarda havuzun etrafında bulunan mozaiğe benziyor. Beklenilen bir şeydi ama bu kadar güzeli beklenmiyordu. O dönemki insanların, halkın refah seviyesini ortaya koyan bir buluntu. Büyük ihtimalle benzerlerini bu hamam içerisinde bulmaya devam edeceğiz."

Belediye Başkanı Adil Çelik de "Prof. Dr. Michael Hoff, ekibine ve Türk öğrencilere teşekkür ediyoruz. Gazipaşa Belediyesi ve Gazipaşa Kaymakamlığı olarak elimizden geldiğince, imkânlarımız ölçüsünde destek vermeye hazırız" dedi.

