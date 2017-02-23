Gazipaşa'da 365 gün muz üretimi

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'ndeki muz bahçelerindeki bahar bakımı sürüyor. 13 bin 900 dekarda muz üretimi yapılırken, özellikle örtü altı bahçelerde yılın 365 günü verim alınabiliyor.

Gazipaşa'ya bağlı Muzkent, Zeytinada, Beyrebucak, Güney, Yakacık, Macar ve Koru mahallelerinde 12 bin 600 dekarı açık, 1300 dekarı kapalı olmak üzere 13 bin 900 dekar alanda muz üretimi yapılıyor. Örtü altı muz bahçelerinin bakımına aralık ayında başlanarak şubat ayı sonuna kadar devam edilirken, açık alanda ise şubat ayında başlayan bakımlar mart sonuna kadar sürüyor. Bahçelerdeki fazla fidanlar ve meyve vermiş muz ağaçları sökülürken, duruma göre 2 veya 3'erli fidan bıkarılan ve dipleri kazma ile yumuşatılan toprak gübreleniyor. Özellikle örtü altı üretim sayesinde üreticiler yıl boyunca verim alabiliyor.

365 GÜN VERİM ALIYORUZ

Muz üreticisi ve Gazipaşa Esnaf Odası Başkanı Mustafa Köse, "Gazipaşa'da 2.5 dekar alanda örtü altı muz yetiştiriciliği yapıyorum. Sezonluk bakıma başladık. Önce temizliğimizi yaptık, sonra gübremizi attık. Çapa ve fidan ayarlamamızı yapıyoruz. Devamında kara gübremizi dökerek yıllık bakımımızı tamamlamış olacağız. Örtü altı üretim yaptığımız için yılın 365 günü verim alıyoruz. Türkiye'de artık Antalya, Alanya, Anamur ve Gazipaşa'da ciddi anlamda örtü altı muz yetiştiriciliği gelişti" diye konuştu.

'FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYORUZ'

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, "Gazipaşa'da bahar mevsimiyle birlikte örtü altı ve açık alanlarda muz bahçeleri bakım ve onarımı başladı. Bizler de çiftçilerimizi bahçelerde ziyaret ederek 'kolay gelsin' dileklerimizi iletiyoruz. Çiftçilerimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

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