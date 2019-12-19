Gaziosmanpaşa'da yangında mahsur kalanlar kurtarıldı (1)
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () Gaziosmapaşa'da 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 2 kişiyi, tahliye ederken, bir kişi pencereye ip uzatılarak kurtarıldı. Yangın saat...
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () Gaziosmapaşa'da 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 2 kişiyi, tahliye ederken, bir kişi pencereye ip uzatılarak kurtarıldı.
Yangın saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Şemsi Paşa Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu sokakta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre bodrum katında bulunan plastik maddeler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çıkan dumanlar apartmanın boşluğuna doldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 2 kişiyi, tahliye ederken, bir kişi pencereye ip uzatılarak kurtarıldı.
(FOTOĞRAF)
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